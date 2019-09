Helyrerázza a macOS-es Firefox akkuétvágyát a Mozilla

Végre megoldódhat a macOS-es Firefox fogyasztási problémája, a Mozilla az akkumulátorokkal jóval barátságosabban bánó böngészőverziót a nightly csatornáján már elérhetővé tette, jövő hónapban pedig az optimalizációk a stabil kiadásba is utat találnak.

A Firefox nem épp szerény energiaétvágyáról híres az Apple asztali platformján, ezen pedig a böngésző alapos átalakítása után érkező Quantum kiadás sem segített. Noha utóbbi frissítés a teljesítmény, illetve az oldalbetöltési idők terén is jelentős előrelépést hozott, a gyenge akkus üzemidő miatt rengeteg felhasználó így is más böngésző után nézett, még ha egyébként kedvelték is a Mozilla szoftverét. Most azonban a szervezet szerint véget érhet a macOS felhasználók kálváriája, a Mozilla mérnöke Henrik Skupin tweetjében elárulta, hogy a fejlesztőcsapat áttörést ért el a fogyasztás optimalizálásában, amit a Firefox Nightly kiadásának felhasználói már érezhetnek is. Skupin szerint a böngésző energiaétvágyát harmadáig sikerült visszanyesni, így az végre macOS-en is valós alternatívát adhat a rivális termékekkel szemben - akkor is, ha nincs a közelben konnektor.

A mutatvány kapcsán Skupin tweetjében arról beszél, azt a Core Animation motort bevetve sikerült elérni, amellyel jóval energiahatékonyabban végezhető el az egyes weboldalak renderelése. A Core Animation az iOS és macOS beépített grafikus renderelő- és animációs motorja, amellyel a renderelés javarésze a grafikus hardverhez szervezhető ki, csökkentve a CPU-ra rótt terhet.

A Nightlyban már elérhető frissítés a ZDNet szerint a Firefox 70-ben érkezik meg mindenkihez, amely idén októberben várható. A lap szerint a böngésző havi 100 millió aktív felhasználójának közel 7 százaléka futtatja azt macOS-en - noha az nem ismert, ebből mekkora a notebookos felhasználók aránya, akiknél kiemelten fontos szempont a böngésző fogyasztása.

Eközben lassan a Firefox 69 stabil verziója is betoppan, azt széles körben a mai napon teszi elérhetővé a Mozilla - noha a vállalat FTP szerveréről már most letölthető a linuxos, windowsos és macOS-es verzió is. Eget rengető változásokat nem hoz az új kiadás, macOS-en ugyanakkor hasznos újítás, hogy végre a Finder menüben is követhető vele a letöltések állapota. Windows alatt a frissítés teljesítményjavulást, illetve Windows Hello támogatást is ígér a Web Authentication HmacSecret böngészőkiegészítőt és a rendszer legalább 2019 májusi frissítését futtató felhasználóknak. Végül de nem utolsó sorban a Mozilla tovább szigorít a Flash tartalmak kezelésén, azok észlelésekor a weboldalakon már minden esetben külön engedélyt kér a megjelenítéshez.