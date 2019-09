Kedvezményszinten is megkezdődött a Vodafone-UPC integráció

Szeptember elsejétől kezdődően több kedvezmény is jár azoknak az előfizetőknek, akik a Vodafone-nál rendelkeznek mobilelőfizetéssel, ezzel párhuzamosan pedig a UPC Magyarországnál is van valamilyen vezetékes szolgáltatásuk - jelentette be hétfő reggel a szolgáltató. A Vodafone éppen egy hónappal ezelőtt vásárolta fel egy több országot is érintő nemzetközi üzlet részeként a UPC Magyarországot - a most bejelentett kedvezmények a két cég integrációjának legelső gyümölcsei lehetnek.

Ami jár az jár

A szolgáltató közleménye szerint mostantól minden olyan ügyfélnek automatikusan járnak a szeptember elején bevezetett kedvezmények, akik a Vodafone valamelyik Go vagy Red tarifájára fizetnek elő, illetve másik szolgáltatónál ugyanazokkal a személyes adatokkal (elsősorban név, lakcím) szerződött legalább egy vezetékes szolgáltatásra (tv, internet vagy vezetékes telefon). A kedvezmények közt egyebek mellett szerepel + 2 GB fix havi adatmennyiség, díjmentes hívás UPC-Vodafone és fordított irányba, valamint egyes díjcsomagoknál korlátlan videózás a Horizon Go alkalmazáson keresztül.

Nem kedvezmény, sokkal inkább az ügyfélelégedettséget növelő kezdeményezés a "WiFi pótló" opció, amivel a Vodafone és a UPC közös ügyfelei három napon keresztül korlátlan mobilnetet használhatnak abban az esetben, amennyiben "egyedi probléma" adódna a UPC vezetékes internetszolgáltatásukkal. Az akvizíció előnyeit a Vodafone és a UPC (nagy)vállalati ügyfelei is élvezhetik majd, bár ezzel kapcsolatosan nem közölt konkrétumokat a szolgáltató.

A fent felsorolt kedvezmények bevezetését a jövőben vélhetően újabb marketingakciók és egyéb, strukturális változások is követhetik majd az augusztusi akvizíció eredményeként. Így hosszabb távon alighanem elkerülhetetlen - noha erről a felek egyelőre nem nyilatkoztak hivatalosan - hogy a UPC márkanév idővel teljesen eltűnjön a magyar piacról. Mindez hatékonyabban szolgálhatná azt a célt, hogy a Vodafone mielőbb felvegye a versenyt a piacvezető Magyar Telekommal, a magyar távközlési szektor eddigi egyetlen integrált szolgáltatójával.

Mi lesz a többiekkel?

A Telekom évek óta kínál vezetékes- és mobil ügyfeleinek különféle kedvezményeket, a Magenta1 konstrukcióval a szolgáltató egyebek mellett készülék- és havidíj-kedvezményt biztosít, a mobilos előfizetéseknél pedig duplázza a havi adatforgalmat. A Magenta1 kedvezményekhez ugyanakkor nem elég egy vezetékes és egy mobilszolgáltatást felmutatni, előbbiből kettőre van szükség, illetve a kapott kedvezmény mértéke függhet a bevont vezetékes előfizetések számától is.

Most, hogy a Telekom mellett immár a Vodafone is kínál vezetékes-mobil bundle kedvezményt, lépéskényszerbe kerülhet a Telenor Magyarország, mely egyedüli mobil szereplő maradt a magyar távközlési piacon. Egyes piaci spekulációk szerint kézenfekvő, hogy idővel a Telenor Magyarország és a DIGI Távközlési Kft. valamilyen módon közelebb kerüljenek egymáshoz, ami megvalósulhat mind vezetékes, mind pedig mobilhálózati erőforrások esetlegesen kölcsönös megosztása révén, de akár akvizíció útján is.