A tabletekre fókuszál a legújabb Windows 10 Insider Preview

Ráfeküdt a Windows 10 felületének tabletes optimalizációjára a Microsoft a rendszer legújabb Insider Preview kiadásában. A 18970-es build számmal rajtoló rendszer a szokásos javítások mellett egy új, táblagépes felülettel egészül ki, amellyel a vállalat igyekszik egyszerűbbé tenni az érintéses kezelést a hibrid készülékeken.

A béta zászló alatt bemutatkozó tabletes felület a hibrid, 2-in-1 eszközöket táblagép üzemmódban használva jelenik meg. Nem kell radikális változásokra számítani, a vállalat megtartotta az ismerős asztalt, a tálca ikonjait viszont ebben a nézetben nagyobb hézagokkal helyezi el, a könnyebb bökdösés végett, továbbá a Start menü melletti keresősávot is egy ikonná zsugorítja. Az üzemmód bekapcsolásával a fájlkezelő is tapogatásbarát UI-ra vált, illetve a tálcán a virtuális billentyűzet ikonja is megjelenik. A változások a beállítások menü vonatkozó részeit is utolérték, ott a Microsoft apróbb csiszolásokat végzett.

Az új felületet a legújabb Windows 10 Insider Preview-t futtató felhasználók egyszerűen készülékük táblagép üzemmódba állításával csalhatják elő, legyen szó a 360 fokban hátrahajtható panellel szerelt notebookok hajtogatásáról, vagy épp a leválasztható billentyűzetek leválasztásáról az erre alkalmas hibridekről. A vállalat a táblagépes üzemmódot egyelőre nem teszi minden Insider tesztelő számára elérhetővé, csak azok egy része kapja meg az erre vonatkozó frissítést - arról azonban a cég nem árult el számokat, hogy ez pontosan hány embert jelent. Akik viszont megkapják a táblagépes üzemmódot, azoktól a vállalat folyamatosan várja a visszajelzéseket annak működése, illetve potenciális problémái kapcsán.

De a 18970-es build nem csak a tabletekkel barátkozik, egy új rendszer-visszaállítási funkciót is hoz. Ezzel a Windows 10 helyi újratelepítése mellett - amely külön tárolt backup helyett a Windows meglévő fájljaiból állít össze friss telepítést - most már akár cloudos telepítési lehetőséget kínál. Így a megfelelő internetkapcsolat birtokában a Microsofttól tölthető le, majd telepíthető a friss rendszerkép. A felhős telepítés ugyanazt a Windows verziót és kiadást teszi fel az adott számítógépre, ami addig is futott rajta. A vállalat azért biztos ami biztos felhívja a figyelmet, hogy ez a megoldás is minden alkalmazást töröl az adott gépről, illetve az erre vonatkozó opció bepipálásával a személyes adatokat is.

A cég a fentiek mellett egy sor hibajavítást is hozott a legújabb buildbe, többek között egy DWM memóriaszivárgást is befoltozott, az időnként összeomló beállítások menü problémáját is orvosolta, továbbá számos, a kisegítő lehetőségek között felbukkant bugot is javított. Ez a béta sem maradt persze hiba nélkül, egyes Realtek SD kártyaolvasók rendetlenkedhetnek a 18970-es buildszámú Insider kiadás alatt, illetve a játékokhoz mellékelt csalásgátló szoftverekkel is lehetnek gondok, azok összeomlást is okozhatnak. A hibák teljes listájáért érdemes felkeresni a Microsoft kapcsolódó blogposztját.