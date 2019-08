Új vállalati funkciókat kap a Facebook Messenger

Több új, vállalati funkcióval frissül a Facebook Messenger - a vállalat F8 konferenciáján is belengetett újításokat több lépcsőben kezdi el kiadni ügyfelei számára. A frissítés a vállalati felhasználóknak és fejlesztőknek is tartogat újdonságokat, illetve a felhasználók számára a különböző cégek felfedezését is egyszerűbbé teszi.

A közösségi óriás blogposztja szerint a napokban elérhetővé válik többek között a Messenger Lead Generation funkciója. Ez egy új sablon, amely a Facebook Ads Manager felületén érhető el, segítségével pedig automatizált folyamatokkal tehető gördülékenyebbé a megszerzett leadek kezelése a Messengerben. A megoldás egy sor népszerű CRM eszközzel integrálható.

Szintén újdonságként érkezik az Appointment Booking, amelyel a chatalkalmazáson keresztül valós időben, automatizáltan foglalhatnak időpontot az egyes cégekhez bejelentkező ügyfelek. A szolgáltatással a Facebook szerint a Messenger beszélgetésekből a fizikai boltokban generálható forgalom, de online és telefonos időpont egyeztetésre is bevethető. A funkcióra az év későbbi részében számíthatnak az érdeklődő fejlesztők, akárcsak a frissített Event Reportingra, amellyel a cég ígérete szerint könnyebben lesz követhető a vállalatok Messenger platformon történő ügyfél-kommunikációja.

Az üzenetcímkék is egyszerűbbé válnak - utóbbiakkal az vállalatok személyre szabott üzeneteket küldhetnek bizonyos ügyfeleiknek, legyen szó vásárlás utáni tájékoztatókról, eseményemlékeztetőkről vagy a vásárlói fiókkal kapcsolatos frissítésekről. Emellett a szponzorált üzenetek is megérkeznek a platformra, a szélesebb felhasználói rétegeket célzó, promóciós tartalmak továbbítására szánt megoldást a Facebook kis- és nagyvállalatoknak egyaránt ajánlja. A cég a fentiekkel párhuzamosan a Standard Messaging válaszidejét 24 óránál húzza meg, azaz ennyi időt ad az ügyfelek megkereséseire történő válaszadásra - ezzel a WhatsAppnál látott időkerethez igazítja szolgáltatását a cég. A 24 óra lejártát követően a fejlesztők szponzorált üzenetekkel próbálhatják meg ismét elérni az ügyfelet.

Mindezek mellett a Facebook a következő hónapokban fokozatosan kivezeti a Discover fület az alkalmazásból, helyette más utakon igyekszik majd a felhasználókat a vállalatok felé terelni - ehhez egyebek mellett az m.me hivatkozások, illetve a kapcsolódó web pluginok frissítését is ígéri. Az ügyfelek persze a Messenger keresőjén és hirdetési felületein továbbra is láthatók maradnak.