Új CPU-k helyett prezentációval lő az AMD-re az Intel

A chipgyártó a múlt heti Gamescon alkalmából publikált egy különféle mérési eredményeket és megállapításokat tartalmazó anyagot, mely szerint a Core i9-9900K 3-9 százalékos előnyben van a konkurens aktuális csúcsmodellét jelentő Ryzen 9 3900X-hez képest. Az Intel állítja, az összeállított tesztcsomag kizárólag real world, azaz valós környezetben alkalmazott programokat tartalmaz, amely miatt relevánsabb képet fest, mint az AMD (vagy egyes független tesztoldalak) által összeállított tesztcsomag.



Az Intel a BAPCo konzorcium által fejlesztett SYSmark mérést propagálja, mely a Microsoft egyes népszerű (Office) szoftverei mellett jellemzően az Adobe és néhány kisebb szoftverház termékeit szedi csokorba. A BAPCo tesztcsomagjait már az előző évtized elején is érték olyan vádak, hogy az abban található mérések kifejezetten az Intel processzorainak kedveznek. Talán nem meglepő, hogy épp az AMD volt az, melynek korábban szemet szúrt az eset. Míg ugyanis a SYSmark 2001-ben az Athlon processzorok kiemelkedően teljesítettek és a tesztek többségében maguk mögé utasították a Pentium 4-eket, addig a SYSmark 2002-ben az Athlonok lemaradása már jelentős volt.

Aggályaival a cég anno megkereste a BAPCo-t, mely azt a tájékoztatást adta, hogy az egyes alkalmazások alatt nyújtott eredmények más súllyal esnek a latba a SYSmark rating kiszámításakor, mint a korábbi verzióban. Az AMD-t azonban nem nyugtatta meg a válasz, és a belsős vizsgálatok során arra derült fény, hogy a BAPCo számos esetben eltávolította azokat a teszteket a programból, melyben az Athlon processzorok kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az AMD közel 10 évvel később, 2011 nyarán vélhetően ezért is hagyta faképnél az Intel által befolyásolt konzorciumot, mely lépést nem sokkal később az Nvidia és a VIA is is megtette.

Jelen állás szerint tehát az Intel már teljesen szabadon, saját szájíze szerint szelektálhatja a csomagban található alkalmazásokat, amit a konkurens megerősödése miatt vélhetően meg is tesz. Troy Severson, a vállalat egyik sales menedzsere szerint ugyanakkor a mérések minden kétséget kizáróan azt bizonyítják, hogy az egy éve bemutatott Core i9-9900K továbbra is a leggyorsabb processzor a kategóriában, különösen, ha játékokról van szó. Utóbbi területen valóban van néhány százalék lemaradása a Ryzen 3000-es szériának, azonban ezt a modelltől függően kedvezőbb ár és a többszálas teljesítmény kompenzálhatja.

Az Intel kissé kétségbeesett lépése annak tükrében nem meglepő, hogy a vállalatnak jelenleg jóformán semmilyen más válasz nincs a tarsolyában. Iparági pletykák szerint a jövőre érkező asztali Comet Lake mindössze kettő további Skylake magot, illetve esetlegesen valamivel magasabb órajeleket hoz, miközben az AMD 2020 második felében már Zen 3-as processzorokat dobhat piacra.