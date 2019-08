Optikai karakterfelismeréssel bővül a Google Photos

Hasznos új funkcióval egészül ki a Google Photos, a keresőóriás fotótárhelyén már a fényképeken lévő különböző szöveges tartalmakra is kereshetnek a felhasználók. Az új képességhez a vállalat a Google Lens optikai karakterfelismerő (OCR) technológiáját használja. A Google nem verte nagy dobra a bejelentést, a 9to5Google szerint az újítást először egy felhasználó vette észre, a cég csak ezután erősítette meg egy tweetben annak érkezését.

A szöveges keresés nem csak a képernyőképekre, netán befotózott dokumentumokra vonatkozik, a megoldás szinte bármilyen szöveges tartalom felismerésére képes, legyen az felirat vagy utcatábla, akkor is ha az az adott képen nem a kamerával szemben helyezkedik el - noha nem meglepő módon a képernyőképeken a leghatékonyabb. Az új funkció különösen hasznos lehet a befotózott, bonyolult Wi-Fi jelszavaknál, amelyeknél sok sikertelen bepötyögési kísérletet megspórolhat a felhasználóknak, akik egyszerűen bemásolhatják a képről felismert karaktersor bejelentkezéskor, de akár az eltett számlák digitalizálásában is hasznos lehet a frissen érkező megoldás.

A keresőóriás egyre szélesebb körben támaszkodik a gépi tanulással megtámogatott Lens képességeire - az a most a Google Photosban is bemutatkozott OCR funkció mellett, mint arról a Google tavaly decemberben beszámolt, több mint egymilliárd tárgy felismerésére képes, javarészt a Google Shopping adatbázisából. A vállalat ezzel igen feszes tempót diktál, miután a Lens 2017-es rajtjakor még alig 250 ezer objektumot tudott azonosítani a szolgáltatás. Persze az optikai karakterfelismerésnek a tempós terjeszkedésben is szerepe volt, hiszen azzal a Lens az egyes termékeken lévő feliratokra is támaszkodhat azok felismerésekor.

Az OCR képességek tehát most a Google Photosba is utat találnak, annak iOS-es, androidos és webes felületeire egyaránt megérkeznek. A képeken felismert szövegeket a felhasználnók az appban található Lens gombra bökve tetszés szerint kijelölhetik, illetve ki is másolhatják. A szövegfelismerést a cég több lépcsőben juttatja el a Photos felhasználóihoz, várhatóan még augusztus folyamán.