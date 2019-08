Már küszöbön a Sega Mega Drive Mini

Közeleg a rajthoz a legújabb nosztalgiakonzol, a Sega Genesis Mini - Európában Sega Mega Drive Mini - idén ősszel kerül a boltokba. A készülék ugyanazt a koncepciót követi, amelyet a hasonló eszközöktől megszokhattunk, vagyis az eredeti Sega Genesis, illetve régiótól függően Mega Drive kicsinyített másáról van szó, amely HDMI kábellel csatlakoztatható a tévékhez, és az eredeti kontrollerekkel megegyező kialakítású, USB-s vezérlőkkel használható, egy sor előre telepített klasszikus játékkal a fedélzetén.

Az elgondolást először a Nintendo vitte sikerre a NES Classic és SNES Classic minikonzolokkal, majd mások mellett a Sony is felszállt a vonatra a PlayStation Classickal. Most a Segán a sor, a vállalat pedig saját nosztalgiakonzoljával alaposan rá is licitál a többi hasonló eszközre, legalábbis ami az előre telepített címek számát illeti: a Sega Genesis Mini 42 játékkal érkezik, ami mintegy duplája az említett rivális eszközök felhozatalának. A konzol olyan klasszikusokkal debütál, mint a Sonic The Hedgehog, az Ecco the Dolphin az Earthworm Jim, a Mega Man: The Wily Wars, a Castlevania: Bloodlines, a Street Fighter II: Special Champion Edition - vagy épp a Tetris. Eközben a gyártó az árat megtartotta a hasonló készülékek árcéduláinak környékén, a minikonzol nettó 80 dollárért lesz megvásárolható.

A játékokat egyébként a The Verge szerint a klasszikus Sega címek Nintendo Switch-re portolásában már komoly rutint szerzett M2 stúdió szabta a minikonzolra, így azok modern kijelzőkön is hibátlanul jelennek meg, legyen szó akár az eredeti 4:3-as, vagy a manapság jellemző 16:9-es képarányról - de igény szerint a CRT tévéket idéző effektusok is ráhúzhatók a játékokra. A motorháztető alatt egy Allwinner alapú Zuiki Z7213 SoC dolgozik, noha annak pontos specifikációi egyelőre nem ismertek.

A hasonló, olcsó nosztalgiakonzolok hullámát tavaly előtt a fentebb is említett NES Classic indította el, amelyet a lelkes rajongók minden boltból pillanatok alatt elkapkodtak, fél év alatt így mintegy 2,3 millió darab talált belőle gazdára. Ez ugyanakkor nem volt elég, hogy a nosztalgiázásra vágyók étvágyát kielégítse, így a különböző online aukciós oldalakon a készülékek az eredeti 60 dolláros ár többszöröséért is gyorsan gazdára találtak. Az óriási vásárlókedv miatt a gyártó idénre újabb eresztést ígért a modellből, valamint annak következő verziója a Super NES Classic esetében is nagyobb készlettel számolt.

A hajdani nagy konzolgyártók tehát sorra igyekeznek lefölözni a nosztalgiahullámot, amire a tekintélyes játékpalettával a Sega új eszköze is jó eséllyel pályázik. Az eszköz dobozába a minikonzol, valamint annak tápkábele és adaptere mellett rögtön két klasszikus háromgombos kontroller is bekerül, továbbá a vállalat egy HDMI kábelt is mellékel a készülékhez. A Sega Genesis Mini számos régióban már szeptember 19-én elrajtol, Európában azonban még várni kell majd a Sega Mega Drive Miniként érkező modellre egy-két hetet, az öreg kontinensen október 4-én kerül a boltokba a konzol.