Új funkciókkal lepte meg a Slack a vállalati adminokat

Az ismétlődő feladatok közül szeretne néhányat levenni a Slack az adminisztrátorok válláról a most bejelentett újdonságokkal, amelyek közt jogosultságkezelés és újabb API is szerepel. A vállalati felhasználókra célzó kollaboratív eszközt fejlesztő cég közleménye szerint az új megoldások a kisebb és nagyobb vállalatoknak egyaránt hasznosak lehetnek.

Az egyik újdonságot a bejelentésekre szolgáló csatornák jogosultságkezelésének megoldása jelenti, amely a Slack Plus és az Enterprise Grid előfizetőinek egyaránt elérhető lesz. Eddig ugyanis az adminok csak a "general" csatornán állíthatták be a felhasználók jogosultságait, de az egyes céges részlegek részéről is felmerült az igény saját csatornákra. A tapasztalat szerint viszont az IT-s bejelentéseket közlő csatorna jogosultságkezelés hiányában hamar átalakult egy IT-s hibabejelentő csatornává, miközben elvesztek a bejelentések a bejegyzések közt.

Mostantól az adminok bármely más csatornán is szabályozhatják a jogosultságokat, így létrehozhatnak funkcionális csatornákat (például IT, HR), regionális csatornákat vagy akár cégszintű bejelentéseket tartalmazó csatornákat is. A chates csoportokban pedig be lehet állítani, hogy azokhoz bárki adhasson új bejegyzést, a vendégek kivételével bárki, csak az adminisztrátorok, vagy pedig és adminok és az általuk kijelölt emberek (például az IT vagy HR csoportvezető). A többi felhasználó pedig emojikkal jelezheti az érzéseit a bejelentéssel kapcsolatban, vagy ha a válaszadás engedélyezett, akkor beszélgetésfolyamok is elindulhatnak a bejegyzés alatt.

Hamarosan pedig az adminok a munkaterületeket is egyszerűbben létrehozhatják, legalábbis az Enterprise Grid előfizetésen belül - az API-k indításának pontos időpontját még nem közölte a cég. Előfordul ugyanis, hogy egy cég túl sok munkaterület létrehozását kéri, ami ugyan egy egyszerű folyamat, de leköti az adminok értékes idejét. Ez megeshet például ha túl sok projekt szeretne egyszerre saját teret magának, vagy a Slack példája szerint ha egy egyetemi professzor minden csoportjának saját munkaterületet akart indítani. Ezt a jövőben egy új API segítségével könnyen meg lehet tenni, amely automatikusan létrehozza az új helyet, illetve nevet, domaint és leírást oszt neki. Továbbá egy másik API-val az adminisztrátor anélkül is delegálhat majd admin jogot (például a professzornak és asszisztensének), hogy ő maga minden csoport tagja lenne.

Ezenkívül új automatizmus is készül az alkalmazáshasználat jóváhagyására vagy épp elutasítására is az Enterprise Gridben. Az adminok előre definiálhatnak bizonyos feltételeket, hogy milyen appok használatát engedélyezik automatikusan az egyes munkaterületeken vagy csoportokban. Készülhet például olyan lista (whitelist), amelynek elemeit a rendszer minden esetben elfogadja, vagy beállítható, hogy a csak írási jogosultságot kérő appok mehetnek át a szűrőn, de az olvasási jogokat igénylő alkalmazásokat elutasítja a rendszer.

Mindez biztosan megkönnyíti az adminisztrátorok helyzetét, de a funkciók leginkább a több ezer fős vállalatokat célozzák. Az Enterprise Grid 2017-ben indult a nagyvállalati felhasználók számára, amelyek közt megtalálható például az IBM vagy az amerikai Targer áruházlánc is. Pár hete a Slack új biztonsági funkciókat is bejelentett az Enterprise Grid előfizetéssel kapcsolatban, hogy például az eszköz mobilos használatának szabályozását megkönnyítse. A júniusban tőzsdére lépett Slacknek nyilván fontos pénzügyi érdeke fűződik hozzá, hogy a jelentős bevételt hozó nagyvállalati felhasználóit megtartsa, és a bővülő új funkciótárral újakat is bevonzzon.