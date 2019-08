Közel duplájára nőtt a belföldi kártyás fizetések száma

A minisztérium által indított POS-támogatási program közreműködésével az elmúlt három évben 41 százalékkal, 102 ezerről 144 ezer darabra növekedett a kereskedelmi egységekben üzemelő bankkártya elfogadó terminálok száma, melyek 86 százaléka alkalmas az érintéses bankkártyás és mobilfizetésre. Az elfogadóhálózat bővülésé jótékonya hatott a forgalomra is, három év alatt közel 90 százalékkal, 107 millióról 202 millióra növekedett a negyedévenkénti belföldi kártyás fizetések száma - derül ki a Mastercard, a kormány, illetve a Sziget Fesztivál közös sajtóközleményéből.

A növekedés számottevő, azonban az online pénztárgépek adatai szerint a vásárlási tranzakciók kétharmada továbbra is készpénzben történik. A háztartások mintegy 20 százalékának egyáltalán nincs bankszámlája, a közüzemi számlákat a magyarok többsége még mindig készpénzzel fizeti, és a nyugdíjak 40 százaléka is készpénzben érkezik – emlékeztetett Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára.

Gion szerint ugyanakkor a fiatal nemzedék előszeretettel alkalmazza az elektronikus fizetési módokat. Egy pénzintézeti felmérés szerint a Szigetre látogató fiatalok 48 százaléka saját érintős bankkártyáját használja, 49 százalékuk a feltölthető fesztiválos karszalagokkal, 10 százalék pedig mindkettőt használva fizet. Az államtitkár bízik benne, hogy az idei számok ennél is kedvezőbbek lesznek, hiszen a nyár elejétől már nem csak az androidos telefonokon, hanem a iPhone készülékekkel is lehetővé vált a mobilos érintéses fizetés három hazai bank jóvoltából.

Az elektronikus fizetés nemcsak gyorsabb, de sokkal biztonságosabb is, egyebek mellett a kártyatársaságok által előírt feltételeknek hála – hívta fel a figyelmet Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója. A piaci szereplők (kártyatársaságok, bankok) együtt dolgoznak az EU-val és a magyar hatóságokkal azon, hogy az internetes fizetés a jelenleginél is biztonságosabb legyen – ezt teszi majd lehetővé az erős ügyfélhitelesítésre vonatkozó direktíva jövőbeli bevezetése. A megelőzés és az EU szabályok átültetésének köszönhetően az MNB adatai szerint Magyarországon 1 millió forintnyi bankkártyás fizetésből mindössze 113 forint volt érintett csalásokban tavaly, ráadásul ebből a kártyabirtokosokra csak 9 forint, azaz 8 százalék hárult - áll a közleményben.

Bevált a Sziget tavalyi újítása is, amikor fizetést RFID chippel felszerelt karkötőkkel oldották meg. A karszalagot sorban állás nélkül, a Sziget mobil-applikációján keresztül is fel lehet tölteni, az így feltöltött, de el nem költött összegek visszautalása is egyszerűsödött. Idén az online feltöltések drasztikus növekedésére számít a Sziget és kíváncsiak arra is, hogy az érintőkártyás fizetés mellett mekkora teret nyer a mobiltelefonos fizetés a termináloknál. A 2010-ben indított készpénzmentesítés terjedésével párhuzamosan a bűnügyi statisztika is nagyot javult: a Sziget indulása óta rendkívül biztonságos, ám tavaly 71 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, bár konkrét összefüggést egyelőre nem lehet látni az elektronikus fizetés általánossá tétele és a bűncselekmények számának visszaesése között.