Itt az Intel utolsó szalmaszála az új AMD Epyc CPU-k ellen

Nagyon előreszaladt naptárjában a szerveres bejelentéseit illetően az Intel. A chipgyártó szokatlanul korán, már most elhintette egy csak jövőre datált Xeon szériájának főbb paramétereit. A nagy sietség nyilvánvaló oka, hogy az AMD ma mutatja be a második generációs Epyc processzorait, melyek az előzetes információk alapján egyértelműen jobbak az aktuális Xeonoknál. Rövid bejelentésével az Intel vélhetően csak nyugtatni próbálja partnereit, mondván, néhány hónapon belül érkezik válasz a konkurens lépésre.

A chipgyártó a Xeon Platinum 9200-as szériát vizionálja az AMD "Rome" Epyc processzorok kihívójának, melyek (bizonyos?) tagjai 56 magig skálázódnak majd. A Cooper Lake kódnevű fejlesztés nem új keletű, arról egy évvel ezelőtt már beszámolt a HWSW. A továbbra is 14 nanométeren készülő, jövő év első negyedévére datált processzoroknál egyelőre nem teljesen világos, hogy pontosan milyen fejlesztésekre lehet számítani. A PCI Express verziója bizonyosan nem változik, jelen állás szerint pedig úgy fest, a processzormagok helyére továbbra is Skylake-alapú fejlesztéseket pakol az Intel.

Az eddig publikus egyik (vagy akár egyetlen) fejlesztést a bfloat16 utasítást jelentheti. Ezt eredetileg még az Ice Lake-re tartogatta a cég, azonban a útiterv kényszerű szétnyújtása miatt már a Cooper Lake-be bekerül a fejlesztés, mellyel a félpontosságú lebegőpontos végrehajtást, ezzel pedig elsősorban különféle gépi tanulásos műveleteket gyorsítana az Intel.

Bár az Intelnek a Cascade Lake-AP formájában már van 56 magos Xeonja, ám ezek rendhagyó módon BGA tokozásúak, vagyis fixen az alaplapra forrasztott chipek. Az chipgyártó most azt állítja, hogy a Cooper Lake szériában már klasszikus foglalatos kivitelben is elérhető lesz a magas magszám. Ehhez azonban új, LGA4189 tokozás társul majd, amely az ígéret szerint az Ice Lake Xeonokkal is kompatibilis lesz. Amennyiben a korábban kiszivárgott információk helytállóak, a Cooper Lake processzorok valamikor a jövő év első negyedévében jelenhetnek meg. Nem sokkal később, a második negyedévben érkezhetnek az Ice Lake modellek. Ez azt vetítheti előre, hogy a két fejlesztés jelentősen eltérő paraméterekkel (és célpiaccal) rendelkezik majd, a tervek szerint ugyanis az Intel kvázi párhuzamosan futtatná azokat.