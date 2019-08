Fél évig bírta az BlackBerrytől igazolt indiai alelnök az AMD-nél

Chennakeshu lelépése annak tükrében nem meglepő, hogy a szakember nagyon kevés releváns tapasztalattal rendelkezett a CPU-s és GPU-s fejlesztéseket illetően. Vele szemben az utód lényegesen rátermettebbnek tűnik, hisz Bergman korábban közel 15 évet foglalkozott grafikus megoldásokkal, amelyből ráadásul 10-et épp az AMD-nél töltött, tehát ismerős környezetbe térhet vissza.

Dr. Sandeep Chennakeshu érkezését még január végén jelentett be a chiptervező. A BlackBerrytől igazolt szakember ügyvezető alelnöki pozíciót kapott a számítási és grafikai üzletágnál (Computing and Graphics Business Group), melynek keretében a stratégia kialakítása, az üzletvezetés, illetve a mérnöki munka felügyelete is az irányítása alá került. Ez a PC-s grafikus processzorok mellett a "semi-custom", vagyis a megrendelő igényei szerint testre szabott dizájnokat (játékkonzolos chipek) is érintette, tehát Chennakeshu gyakorlatilag az összes GPU-s fejlesztés felügyeletét megkapta.

Az egykori alelnökhöz, az Intelhez átcsábult Raja Kodurihoz hasonlóan Sandeep Chennakeshu is indiai gyökerekkel rendelkezik. Ezzel azonban nagyjából véget is ér a hasonlóságok listája, ugyanis Kodurival ellentétben Chennakeshu az érkezése előtt jóformán alig foglalkozott GPU-kkal vagy chiptervezéssel. A szakember elsősorban okostelefonokat kínáló BlackBerrytől (pontosabban a texasi BlackBerry Technology Solutionstől) érkezett, ahol bő négy évet húzott le elnökként. Itt különféle, elsősorban hardveres fejlesztésekért (okostelefonos, IoT-s) felelt. Ezt megelőzően a Freescale vezeték nélküli és mobil üzletágánál, illetve az Ericssonnál, valamint az egykori Sony Ericssonnál töltött be magas beosztásokat, utóbbi esetben például műszaki igazgató volt.

Rick Bergman az első AMD-s periódusa végén

Ennek tükrében már a bejelentéskor felmerült a kérdés, hogy miként tudja majd összefogni a félvezetős fejlesztéseket a szakember. Mindez annak fényében tűnt különösen furcsának, hogy a Chennakeshu érkezése előtt egy évvel, ugyancsak a GPU-k világán kívülről szerződtetett Mike Rayfielddel csunyáb ráfaragott az AMD. Rayfield szerződtetését 2018 elején jelentette be a vállalat, a szakember akkor az RTG (Radeon Technologies Group) egyik alelnöki posztját kapta meg. Végül azonban egy évbe sem tellett, hogy a Microntól érkezett szakember elhagyja az AMD-t. Belsős pletykák szerint Rayfield egyszerűen nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Egy anonimitásba burkolózó forrás azt állította, Rayfield szokatlanul szabadon értelmezte feladatait, munkájában túl felületes volt.

Ha van ló, már nem kell a szamár

Rayfield után Chennakeshuval sem lehetett teljesen elégedett a vezetés, bár jelen esetben inkább úgy fest, hogy az indiai származású szakembert a tapasztaltabb és rátermettebb Rick Bergman üthette ki pozíciójában, ami az AMD nézőpontjából a korábbinál egy lényegesen kedvezőbb forgatókönyvnek tűnik. Bergman közel 9 évet követően tér vissza a chiptervezőhöz, ahonnan még 2011 szeptemberében távozott. A szakember 1997-ben kezdett foglalkozni grafikus adapterekkel az azóta akvirált S3-nál. Ezt követően 2011-ben a kanadai ATI Technologieshez igazolt, amit 2006-ben vásárolt fel az AMD, így került régi-új munkaadója kötelékébe.

Az akvizíciót követően még 5 évet húzott le a chiptervezőnél Bergman, aki távozása előtt a Product Group vezetője volt, ahol a minőségében a processzor- és grafikuschip-fejlesztő csapatok irányítása volt a feladata, ezt megelőzően pedig a grafikus részleget kormányozta. A távozás konkrét oka máig nem derült ki, de egyes a korabeli pletykák szerint Bergman anno az AMD elnök-vezérigazgatói posztjára pályázott, amelyet azonban végül a Lenovótól érkezett Rory Read kapott meg. Az AMD-s 10 évet, illetve az állítólagos sikertelen pályázást követően Bergman az elsősorban touchpadekkel foglalkozó Synaptics elnök-vezérigazgatója lett, melynek székéből idén májusban állt fel, vélhetően épp azért, hogy visszatérhessen korábbi munkaadójához.

FRISSTÉS: Saját megbízhatónak titulált forrásaira hivatkozva Lisa Su utódját vizionálja Rick Bergman személyében a Wccftech. A híroldal szerint Su még az év vége előtt korábbi munkaadójához az IBM-hez távozhat, ahol Ginni Rometty helyét veheti át az elnök-vezérigazgatói székben. Bergman szerződtetése állítólag már az előkészített utódlási terv része, amely során Su a következő 90 napban fokozatosan átadja a stafétabotot a régi-új AMD-s veterán szakembernek.