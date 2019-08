Csökkent az AMD forgalma

A tavalyi 1,76 milliárdos bevételt tehát sem felülmúlni, sem pedig megismételni nem tudta az AMD. Ezzel párhuzamosan a profit is jelentősen csökkent: a tavalyi 156 helyett már csak 92 millió dollár maradt a kasszában, amely 41 százalékos mérséklődést jelent. A vállalat vezetését nem érte váratlanul a zsugorodás, amely okát elsősorban tehát a gyengébb GPU-s és játékkonzolos értékesítéseknek tulajdonítja. A szerényebb profit másik oka, hogy az elmúlt pár hétben bemutatott újabb termékek piacra dobása miatt mintegy 10 százalékkal, 512 millióra nőttek az üzemeltetési költségek.

Ezzel párhuzamosan a bruttó árrés 4 százalékponttal 41 százalékra nőtt, az év hátralevő részében pedig 42 százalékra számít az AMD. Bár az érték még mindig viszonylag alacsony (a konkurens Intelnél ez jellemzően 60 százalék körül mozog), az elmúlt években látottakhoz képest már lényegesen magasabb, 2020-ban pedig további előrelépést prognosztizál a cég. Bár konkrét adatot természetesen nem közölt az AMD, az eredményt taglaló konferenciahíváson világossá vált, hogy a konzolos chipeken nagyon nagyon vékony a profit, az alacsonyabb eladások ugyanis kedvezően hatottak a bruttó árrésre.

A Ryzen szakít, a Radeon nem elég kelendő

A kliensprocesszorokkal és GPU-kkal foglalkozó Computing and Graphics szegmens továbbra is felemás teljesítményt nyújt, a 831 millió dolláros összeg 13 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Ennek első számú oka a jelentősen visszaesett GPU-s eladásoknak köszönhető, amely mértékét még a remek processzoros eladások sem tudták teljesen kompenzálni. Az AMD szerint a masszív visszaesés továbbra is a bányászlázra vezethető vissza, amely szinte egy csapásra ért véget lassan egy évvel ezelőtt. Lisa Su, a vállalat elnök-vezérigazgatója a pár hete bemutatott új, Navi GPU-kra mutatkozott igényeket erősnek titulálta, melynek hatása viszont csak a harmadik és negyedik negyedévben mutatkozhat meg. Ezzel párhuzamosan az adatközpontos GPU-kra is jelentős az igény, aminek szerepe volt abban, hogy csak 13 százalékkal csökkent a szegmens forgalma.



A kliensprocesszorok terén már nincs oka panaszra az AMD-nek. Az év elején bemutatott 3000-es mobil Ryzen sorozatra (százalékosan) két számjegyű volt a növekedés a tavalyi év hasonló időszakához képest, amely elég volt ahhoz, hogy az elmúlt 5 év legtöbb notebookos processzorát szállíthassa le a tervezőcég. A július elején piacra dobott asztali 3000-es széria ennél is kapósabb, az előző két generációhoz viszonyítva nagyjából háromszor nagyobb igény mutatkozott a termékekre a megjelenés első heteiben. Ennek pénzügyi hatása ugyanakkor szintén csak a következő negyedévekben rajzolódhat ki, akárcsak a piaci részesedés esetében, ahol jól látható növekedésre számít az AMD.

Napokon belül itt az új Epyc

A nagyvállalati, beágyazott és a semi-custom (EESC) divízió teljesítménye is felemás volt. A részleg forgalma 12 százalékkal 591 millió dollárra esett. Su szerint ennek oka továbbra is a konzolos eladásokban keresendő. A jelenlegi széria már viszonylag régóta a piacon van, komoly frissítés pedig csak valamikor a jövő év második felében várható az új PlayStation és Xbox formájában. Mindez azt jelenteti, hogy a konzolok térfeléről legkorábban 2020 második felében folyhat be számottevő bevétel, vagyis még nagyjából egy évig tarthat a nihil. A viszonylag gyenge érdeklődést jól szemlélteti, hogy a konzolos chipeket kihagyva egyenletéből, 20 százalékos bevételnövekedést kalkulált 2019-es évére az AMD.

Ahogy azonban a kliensprocesszorokkal és GPU-kkal foglalkozó divíziónál, úgy az EESC-nél is sokat segíthetnek a Zen 2-es processzorok. A második generációs Epyc rajtja már a küszöbön áll, Su ugyanis elmondta, hogy augusztus 7-én immár hivatalosan is bejelentik az új szerverprocesszorokat. Az első szállítmányokat már megkapták a kiemelt partnerek, amelyek érdeklődése kimagasló, az első generációhoz képest nagyjából kétszer több kiszolgáló épülhet a Rome kódnevű CPU-kra. Szintén beszédes, hogy a nagyvállalati és privát felhős partnerek száma is megnégyszereződött, miközben a processzorok képességei felülmúlják az elvárásokat. Mindeközben még az első generációra is van kereslet, az Amazon például a napokban jelentette be, hogy több régióval bővíti AMD-re épülő felhős kínálatát.

Az év második felében elsősorban a processzoroktól, tehát a Ryzen és Epyc termékektől, illetve az újabb Radeonoktól vár bővülést az AMD, amely a teljes évre egyetlen számjegyű növekedéssel számol. A következő, harmadik negyedévre 1,8 (+/-0,5) milliárdos bevétellel kalkulál az AMD, amely nagyjából 9 százalékkal múlná felül az egy évvel korábbi összeget.