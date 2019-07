PC-gyártót vásárolt a Corsair

Felvásárolta az elsősorban játékosoknak szánt konfigurációkra szakosodott, az Alienware egyik közvetlen konkurensének számító Origin PC-t a Corsair. Az utóbbi fél közleménye szerint az akvirált cég önálló egységként, márkanév változtatása nélkül működik majd tovább Miamiban található székhelyén. A felvásárlás jó lépésnek tűnik, az IDC egyik viszonylag friss kutatása szerint ugyanis a gyártók a következő 3-4 évben stabil növekedésre számíthatnak a játékosoknak szánt PC-k és kiegészítők piacán, ahol a Corsair egyre nagyobb szereplővé növi ki magát.

Rövid kommentárjában a Corsairt alapító és vezető Andy Paul hozzátette, adataik szerint egyre több játékos választja konzol helyett a PC-t. A potenciális vásárlókból szeretne minél többet elérni a cég, amelyhez az kvázi nulláról felépített PC-s termékpaletta mellé a felvásárlás opcióját találták a legkedvezőbb lépésnek. Paul szerint az Origin PC évtizedes tapasztalatát és a Corsair komponenseivel és szoftveres ökoszisztémájával kombinálva az eddigieknél nagyobb erővel vehetik fel a versenyt a piacon.

Az 1994-ben alapított Corsair számos különféle PC-s komponenst szállít. A változatos memóriamodulok mellett SSD-ket, tápegységeket, hűtőket, beviteli eszközöket, illetve számítógépházakat kínál a cég. A vállalat bő két évvel ezelőtt a komplett PC-k piacába is belekóstolt Corsair One termékcsaládjával. A termékek elsősorban kompakt méretükkel igyekeztek hódítani, amelyhez viszont kiépítéstől függően jellemzően magas, 1800-2400 eurós árcédula társult. Arról nincs információ, hogy a konfigurációkra mekkora kereslet mutatkozott, az Origin PC felvásárlása viszont arra is utalhat, hogy a Corsair One nem hozta a várt sikert.

Az akvizíció másik oka az lehetett, hogy az Origin PC asztali konfigurációk mellett laptopokat is gyárt, vagyis a Corsair mostantól a hordozható gépek piacán is megjelenik. Ez azért is fontos, mert az IDC szerint játékos notebookokra lényegesen nagyobb az igény. A piackutató 2023-ig 8,8 százalékos éves növekedéssel számol a kifejezetten gamereknek szánt laptopok piacán, szemben az asztali rendszerek mindössze 3,2 százalékos gyarapodásával.

A Corsair legutóbb alig bő egy éve vásárolt be, amikor megszerezte a streaming termékekkel is foglalkozó német Elgato Systemset. Ahogy az Origin PC esetében, úgy az Elgatónál sem derült ki a tranzakció értéke, a Corsair ugyanis nincs jelen a tőzsdén, így pénzügyi adatai nem nyilvánosak.