Leszámolna az erőforrás-igényes, a böngészést lassító hirdetésekkel a Chrome - szúrta ki a 9to5Google a böngésző egyik fejlesztőjének Chromium commitjából. A fejlesztés alatt álló "Heavy Ad Intervention" nevű megoldás fejlesztése múlt hónapban indult, az kifejezetten a cég által csak "nehéz hirdetésekként" emlegetett reklámokat csípné el, hogy ezzel mind a sávszélességen, mind az adott számítógép erőforrásain spórolni tudjon.

A Google Chrome már most rendelkezik saját hirdetésblokkolóval, amely a Coalition for Better Ads iparági testület által kijelölt, Better Ads Standards hirdetési irányelveknek nem megfelelő reklámokat tartja vissza, amelyek a felhasználói élményt károsítanák - ilyenek a felugró hirdetések, az automatikusan elinduló, hangos videók, a teljes képernyős reklámok és a villogó, animált hirdetések is.

Kép: 9to5Google

Lényegében ezt a listát egészíthetik ki hamarosan a túlságosan erőforrás-igényesnek ítélt reklámok. A vállalat a sávszélesség 0,1 százalékát, a percenkénti processzorhasználat 0,1 százalékát, illetve a teljes vizsgált CPU használati idő 0,1 százalékát felélő hirdetéseket irtja majd ki a böngészőből, noha ezek az értékek a későbbiekben még változhatnak. Miután a "nehéz" reklámot a blokkoló elcsípte, annak helyén egy üzenetet jelenít meg az eltávolításról, amelyen a "részletek" opcióra kattintva tájékoztat, hogy az adott hirdetés túl sok erőforrást használt, így a Chrome eltávolította azt.

Noha az említett Chromium commitban már feltűnt a funkció, azt egyelőre nem tudni, hogy mikor tervezi a vállalat azt élesben is elérhetővé tenni. A 9to5Google szerint a rajtra még vélhetően több hónapot várni kell - de az sem kizárt, hogy a Google végül elveti az ötletet és nem építi be az új reklámblokkolót böngészőjébe. Miután a hirdetések a Google elsődleges bevételi forrását jelentik, a cégnek óvatosan kell bánnia a hasonló funkciókkal, hiszen a rivális vállalatok által kiszórt hirdetések blokkolása akár versenyellenes magatartásnak is tűnhet.