A Simple kártyával zárta rövidre az Apple Pay kérdését az OTP

A Simple virtuális prepaid kártyájával is használható az Apple Pay, így pedig gyakorlatilag már idehaza is bármely bank ügyfelei élvezhetik az Apple fizetési szolgáltatásának előnyeit. A Simple kártyát ugyanis bármilyen bankkártyáról fel lehet tölteni, az elérhető egyenleget pedig szabadon lehet felhasználni a Simple alkalmazásban, vagy NFC-s mobilfizetéssel akár az üzletekben található POS termináloknál is. Androidos készülékkel már közel két éve elérhető a lehetőség, az Apple Pay kompatibilitással pedig teljes körűvé vált a fizetési lehetőséget tárháza.

A virtuális kártyát a felhasználók a Simple appban hozhatják létre, bankfiók meglátogatása nélkül, azt pedig bármely bank által kibocsátott Mastercard, Maestro, VISA vagy American Express bankkártyáról feltölthetik, a jogszabályi kötelezettségek miatt havi 65 000 forintos határig. Amennyiben valamiért törölnénk a Simple kártyát az appból, két munkanapig nem igényelhetünk újat. A már meglévő virtuális kártyát az alkalmazás "bankkártyáim" menüpontja alatt lehet az Apple tárcájához hozzáadni, ehhez azonban először a visszaigazoló SMS-ben kapott öt karakteres kódot kell helyesen megadni. Ezt követően a Simple kártya bekerül a Walletba, ahol a rendelkezésre álló egyenleg erejéig bármely más bankkártyához hasonlóan használható fizetéshez.

Az OTP fejlesztése rossz hír lehet a konkurens bankok számára, hisz a Simple alkalmazásnak hála mostantól bankváltás nélkül gyakorlatilag bárki használhatja az Apple Pay-t (is). Az appban regisztrált, bármelyik, akár külföldi pénzintézet nevével fémjelzett kártya birtokában vásárolhatunk fizikai boltokban iPhone-nal vagy Apple Watch-csal. A virtuális prepaid kártya ugyanakkor nem helyettesítheti teljesen a betéti vagy hitelkártyákat, a Simple ugyanis érintéses mobilfizetésre kizárólag Magyarország területén használható.

Az OTP a hazai bankok közül elsőként hozta el az Apple Pay-t még májusban. Mint utólag kiderült, a banknak bő 1 hónapos exkluzivitása volt, melynek lejártát követően kedden a Gránit Banknál és az Erste Banknál is elrajtolt az Apple fizetési szolgáltatása. Vélhetően emiatt, vagyis az exkluzivitás vége miatt került be a Simple virtuális prepaid kártyája is a támogatott megoldások közé, amellyel még több felhasználót terelhet átfogó mobilfizetési platformja felé az OTP.