Spotify: nem vált be a zenefeltöltő funkció

Egy évvel ezelőtt a Spotify fontos újításaként érkezett a hír, hogy a svéd streaming cég ingyenesen használható feltöltési lehetőséget indított bétában a zenészeknek, amelynek azonban most a megszüntetéséről számolt be. A lapok egy része tavaly a zsilipeket megnyitó szolgáltatásként számolt be a cég megoldásáról, mivel a zenestreaming oldalakra feltöltést biztosító alkalmazások egyszeri feltöltési költséget vagy éves díjat számolnak fel a feltörekvő független zenészeknek. Eközben a Spotify ingyen adta a funkciót, sőt 50 százalékot is biztosított az előadóknak a streamek utáni bevételből, ami jól csengő konstrukciónak tűnt elsőre.

A Spotify célja részben pont a disztribútor megoldások ellehetetlenítése is volt, bár a cég érthető módon csak a saját szolgáltatásába engedte a feltöltést a Direct Upload funkcióval. A konkurens oldalak miatt viszont a zenészeknek továbbra is igénybe kellett venniük a zenemegosztókat, úgy mint a CD Baby, a TuneCore, a DistroKid vagy a Ditto szolgáltatását.

Végül a Spotify úgy döntött, hogy felhagy a problémás zenefeltöltő funkció fejlesztésével, amelyet a TechCrunch értesülései szerint csak néhány száz zenész vett igénybe – ők még július végéig használhatják a szolgáltatást, és kapják meg a jogdíjakat a számok után. Azonban több száz olyan előadó is akadt, akik ugyan meghívást kaptak a bétába, de nem vették igénybe a funkciót. A zenészek pont azzal indokolták döntésüket, hogy az egyéb disztribúciós eszközök nyújtotta előnyök miatt semmi értelme nem volt használni a Spotify saját feltöltőjét.

A Spotify zenefeltöltője még júliusban működik a bétába meghívott előadóknak

Másrészt a független kiadók szemét is csípte az eszköz, amely elméletben lehetővé tette a zenészeknek, hogy azokat megkerülve töltsék fel a számaikat a legnagyobb streaming oldalra. Ráadásul a svéd szolgáltató már nem először próbálkozott a kiadók kijátszásával, ugyanis tavaly a zenészeknek felajánlott közvetlen szerződésekről szóló hírek is felmerültek.

A Spotify a közleménye szerint inkább más, többet használt funkciókra koncentrál a jövőben, mint például a 300 ezer művész által használt Spotify for Artists irányítópult. Továbbá a cég disztribúciós partnerekkel is együttműködik, tavaly fektetett be a DistroKidbe, amellyel az előadók irányítópultjához kapcsolódó integrációt is tervezett. Bár a fejlesztés elkészülését még nem jelentette be azóta a vállalat, de a más platformokra is feltöltést biztosító eszköz valóban feleslegessé tenné a Spotify Direct Upload funkcióját.

A kevéssé használt megoldás megszüntetéséről szóló hír pár nappal azután érkezett, hogy a konkurens és a svéd céggel adok-kapok harcban álló Apple Music a gyors előretöréséről számolt be. Az almás cég saját streaming eszköze félév alatt tízmillióval növelte felhasználói bázisát, így elérte a 60 millió előfizetőt. A Spotify jelenleg 100 millió prémium előfizetőt számlál, amellyel még mindig versenytársai előtt jár, de hogy az előnyét megtartsa, az erőforrásait érdemes a több felhasználót és előadót hozó fejlesztésekre összpontosítania.