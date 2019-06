Elindult a DIGI 5G-s hálózata Romániában

Tegnap bekapcsolta első 5G-s bázisállomásait a DIGI a román főváros központjában, jóllehet mindez egyelőre nem jelenti azt, hogy a társaság ügyfelei azonnal használatba vehetik az új technológiát. Az operátor már megkezdte a "DIGI Mobil 5G Smart" fantázianevű tarifa kidolgozását, illetve az első 5G-s készülékek is előrendelhetők, így néhány héten belül ténylegesen is megkezdődhet a kereskedelmi 5G szolgáltatás cégnél.

A szolgáltató technológiai partnereivel karöltve tegnap újságírók, valamint a helyi illetékes hatóság képviselői előtt demonstrálta az új generációs hálózatban rejlő lehetőségeket - a cég ehhez egy a későbbiekben kereskedelmi forgalomba kerülő okostelefont, a Xiaomi Mi Mix 3 5G-t használt. Az első 5G-s állomások technológiai hátterét a szolgáltató régi partnere, az Ericsson biztosította, a cég 5G-s hálózatában ugyanakkor a Huawei és a Nokia berendezései is megtalálhatóak lesznek. Akárcsak a korábbi 5G-s telepítések esetén, úgy ezúttal az az 5G NR (New Radio) szabványra épül a hálózat, vagyis az 5G-s rádiós közeg a 4G-s háttérrendszert használja - ugyanezt a szabványt alkalmazza többek közt az összes jelenlegi magyarországi teszthálózat.

Az első 5G-s bázisállomásokat Bukarestben kapcsolta be az operátor, az ígéretek szerint ugyanakkor a következő hetekben többek közt Nagyváradon, Kolozsváron, Konstancában és Mamaiában is elindulnak az első új generációs cellák. A DIGI az ősz elején további városokban, így egyebek mellett Brassóban, Temesváron és Nagyszebenben is elérhetővé teszi a szolgáltatást. Arról egyelőre nincs információ, hogy a szolgáltató pontosan milyen frekvenciasávban nyújtja az 5G-s szolgáltatást, a román 5G-s aukció ugyanakkor a magyarhoz hasonlóan az idei év második felében várható, a hálózat(ok) bővítési üteme várhatóan csak ezt követően gyorsul fel jelentősen a piaci igények függvényében.

Romániában ráadásul még csak nem is a DIGI az első olyan szolgáltató, mely generációt váltott: A Vodafone Románia május közepén élesítette a szolgáltatást Bukarest legforgalmasabb csomópontjain, illetve az év végére további városok lefedését ígéri. A Vodafone helyi leányvállalatánál már kapható 5G-s készülék (a fentebb is említett Xiaomi Mi Mix 3 5G), illetve 5G-s tarifákra is lehet szerződni az operátornál. A korlátlan adatot, belföldi percet és SMS-t tartalmazó Red Infinity 17 díjcsomag havi 17 euróba (napi árfolyamon számolva kb. 5500 Ft), a korlátlan adatot, EU-s nemzetközi és belföldi percet és SMS-t, valamint havi 1 GB-nyi, a világ összes országában felhasználható roaming adatforgalmat biztosító Red Infinity 25 tarifa pedig havi 25 euróba (kb. 8200 Ft) kerül.