Mégsem processzorokat gyártatna a Samsunggal az Intel

A magazin szerint egyszerűbb áramköröket, például lapkakészleteket készíttetne a dél-koreai vállalattal az Intel, egyelőre ismeretlen csíkszélességen. A továbbra is pletykaként kezelendő hír annak tükrében reálisnak hangzik, hogy a chipgyártót tavaly ősszel már a TSMC-vel is összehozták. Október végén a Digitimes azt közölte, hogy az Intel az olcsóbb lapkakészletek termelésével bízhatja meg a tajvani bérgyártót.

Ennek okát a csúcsra járatott gyártósorokkal magyarázták, amely miatt az Intel még a 22 nanométeres gyártósorait is leporolta. A Tom's Hardware akkor azt közölte, hogy a vállalat a belépőszintű H310-es PCH-t viszi át a 2012-ben bemutatott technológiára. A 22 nanométeres gyártósorokat azonban vélhetően már szívesen leépítené az Intel, hogy helyükre a kisebb csíkszélességre képes berendezéseket telepíthessen.

Ahogy a napokban a HWSW már közölte, a Samsunggal gyártatott CPU lehetősége több kérdést is felvet. Szűkössé vált gyártósorainak bővítéséhez már több, milliárdos befektetést is eszközölt az Intel, melyet látva még a pesszimistább partnerek is arra számítanak, hogy legkésőbb az idei év végéig megoldódik az ellátási probléma. A tavalyi évre tervezett 14 milliárd dolláros tőkebefektetést 1 milliárd dollárral toldotta meg az Intel. A különbözetet az Arizonában, Írországban, illetve Izraelben található üzemek 14 nanométeres kapacitásbővítésére fordította. A beruházás kivitelezése már javában folyik, melynek hála a Kiryat Gatban, a Leixlipben, illetve a Hillsboroban található üzem(ek) kapacitása bővül, valamikor az év második felében.

A korábbi hírt az is kétségessé teszi, hogy az Intel állítólag olyan 14 nanométeres technológiára szerződne, mely a maximálisan elérhető órajel tekintetében elmarad saját, hasonló jelölésű 14 fejlesztésétől. Mindezek tükrében jelenleg az tűnik valószínűnek, hogy az Intel lapkakészleteket gyártat majd a Samsunggal, annak 14 nanométeres technológiájával.