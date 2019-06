Újabb önvezető autókat gördít a közutakra a Waymo

Új önvezető autókat enged a közutakra a Waymo: a Google, pontosabban az Alphabet szárnyai alatt működő vállalat már szenzorokkal megpakolt, teljes mértékben elektromos hajtású Jabuar I-Pace modellekkel is cirkál Kalifornia útjain. A bővítésről először a TechCrunch számolt be, a lapnak pedig a Waymo is megerősítette, hogy már zajlik a tesztüzem.

A Waymo matricás elektromos modellek feltűnése az utakon nem meglepő, hiszen a vállalat a Jaguar Land Roverrel már jó egy éve együttműködést folytat, amelynek keretében az I-Pace-ek is bekerültek a flottába. Mindeddig az új járművek csak zárt tesztpályán gurulhattak, most azonban a vállalat elérkezettnek látta az időt, illetve elég kiforrottnak a fejlesztéseket ahhoz, hogy a forgalomban is elindítsa a járműpark legújabb tagjait.

Az önvezető Jaguarok egyelőre biztonsági sofőrrel közlekednek, azaz mindig ül egy Waymo alkalmazott a volán mögött, hogy felügyelje az önvezető rendszer működését, és szükség esetén saját kezébe vegye az irányítást. A tesztüzem a szokott módon, a vállalat kaliforniai Mountain View-ban található főhadiszállásának közvetlen környékén zajlik, vélhetően a későbbiekben terjed majd ki nagyobb területre.

A tesztelést követően a Waymo munkára is fogná a Jaguarokat, az elektromos I-Pace-ek a cég tervei szerint már jövőre bekerülhetnek kereskedelmi önvezető autós fuvarszolgáltatásába. A flotta így a következő években igen méretesre hízhat, a Jaguar Land Roverrel kötött megállapodás szerint ugyanis a gyártó a Waymónak mintegy 20 ezer járművet biztosít majd a robottaxi szolgáltatáshoz - annak első két évében. Emellett ne feledkezzünk meg róla, hogy a jelenleg még korlátozottan elérhető fuvarszolgáltatáshoz a Waymo maga mellett tudhatja partnerként a Fiat Chrysler Automobilest is, amelynek autói a kereskedelmi flottát jelenleg alkotják. Arról a Waymo egyelőre nem beszélt, hogy a flottabővítés a szolgáltatási terület bővítését is jelenti-e a későbbiekben, az ugyanis jelenleg csak a Phoenix bizonyos régióiban elérhető.