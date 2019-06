A felhőben borul össze a Microsoft és az Oracle

Összeborul a Microsoft és az Oracle a cloud szolgáltatások piacán - számolt be a Reuters. A két vállalat megállapodása szerint szélessávú adatkapcsolatot hoz majd létre adatközpontjai között, illetve a nagyvállalati felhasználók számára is egyszerűbb átjárást biztosít majd a két cég szolgáltatásai között.

A lépéssel a páros közösen venné fel a harcot a piacon legerősebb riválisukkal, az Amazonnal. Ahogy az Oracle felhős infrastruktúráért felelős alelnöke, Don Johnson elmondta, a szövetséggel azok az ügyfelek, akik mindkét cég szolgáltatásait használják, teljes létező alkalmazáspalettájukat felhős környezetbe mozgathatják, architektúraváltás nélkül - így meglévő befektetéseiket is megőrizve. Ahogy a TechCrunch is kiemeli, az összefogással az Oracle ügyfelei például az Oracle E-Business Suite-ot és hasonló termékeket használhatnak majd az Azure-on, miközben továbbra is Oracle adatbázisokkal operálnak.

A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek, így ahogy a Reutersnek nyilatkozva Ed Anderson, a Gartner kutatója is rámutat, kérdéses, hogy az ügyfeleknek a szolgáltatások közötti nagy mennyiségű adatok mozgatása milyen költségekkel jár majd. Az elemző szerint ugyanakkor a duó egész biztosan profitál majd az együttműködésből, hiszen közösen sokkal vonzóbb ajánlatokat tudnak majd biztosítani a nagyvállalati, vagy akár kormányzati ügyfeleknek.

Az együttműködéssel a cégek nem csak a megfelelő adatkapcsolatot építik majd ki adatközpontjaik között, de a szolgáltatásaikba történő bejelentkezést is egységesítik, így az egyik cég által kezelt nagyvállalati profilokkal a páros másik tagjának releváns szolgáltatásai is használhatók lesznek. Az adatközpontok összekötése várhatóan az Egyesült Államok keleti részén valósul meg elsőként, ezt követik majd a további régiók - noha pontos határidőket és menetrendet a vállalatok egyelőre nem közöltek.

Bár a szegmensben riválisnak számító vállalatokról van szó, az utóbbi időben korántsem példátlan a hasonló összefogás az erősebb, vagy legalábbis a cégek szemében fenyegetőnek látszó piaci szereplőkkel szemben. Nemrég épp a Microsoft jelentett be hasonló összeborulást a videójáték-piacon a Sonyval, a konkurens játékkoznol gyártójával májusban számoltak be róla, hogy az a redmondi óriás felhős infrastruktúráját használja majd streaming játékszolgáltatásához - a közös ellenség itt a láthatáron egyre inkább kirajzolódó Google, amely saját, Stadia néven ismert szolgáltatásával még idén megtámadja majd a játékosokat célzó streaming szolgáltatások szegmensét.