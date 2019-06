Alapértelmezetten bekapcsolja a követésvédelmet a Firefox

Fontos lépést tesz az erősebb felhasználói adatvédelem felé a Mozilla, a szervezet bejelentette, immár alapértelmezetten bekapcsolja a Firefox böngésző követésvédelmét. A szoftverben eddig is elérhető Advanced Tracking Protection funkciót így már nem kell külön aktiválni, az friss telepítés után is automatikusan blokkolja a harmadik féltől származó trackereket. A funkció feketelistája több mint ezer vállalatra rúg, amelyek weboldalakon átívelő felhasználókövetésének a Firefox már alapértelmezetten igyekszik gátat szabni. Ezzel párhuzamosan a Mozilla a Facebook Container és a Lockwise böngészőkiegészítőket is frissíti, valamint a Firefox Monitor is új funkciókkal egészül ki.

Az Advanced Tracking Protection tehát az új telepítéseknél bekerül az alapértelmezetten aktív funkciók közé. A megoldás a Disconnect csapatától ismert követésvédelmi listára támaszkodik, amely folyamatosan frissül az ismert, külső felektől származó cookie-kkal. Az aktív védelmet az URL sáv melletti pajzs ikon jelzi, amelyre kattintva az aktuális oldalon blokkolt követők listája is látható. Ugyanitt igény szerint ki is kapcsolható a szűrés az adott oldalra vonatkozóan.

Természetesen nem csak az új telepítéseknél lesz alapértelmezett a megoldás, a következő hónapokban a Mozilla ígérete szerint minden felhasználónál alapbeállítássá válik a követésvédelem. Ráadásul nem kell feltétlenül megvárni, hogy azt a szervezet kapcsolja be, a böngésző Tartalomblokkolás, vagy Content Blocking menüjében az bármikor aktiválható, az egyedi beállítások között a harmadik féltől származó trackerek kiválasztásával.

Még rövidebb pórázon a Facebook

Mindeközben az említett, mára mintegy kétmillió letöltésnél járó Facebook Container is frissül: utóbbi kiegészítő dedikáltan arra szolgál, hogy a felhasználó webes tevékenységét el tudja szigetelni a közösségi oldaltól - a legújabb frissítés pedig a védelmet azokra az oldalakra is kiterjeszti, amelyek beágyazott Facebook komponenseket tartalmaznak, mint a Like vagy megosztás gombok. A legfrissebb Facebook Container utóbbiak teljes kapcsolatát elvágja a közösségi oldal szervereitől, amellyel nagyban megnehezíti az "árnyékprofilok" kiépítését is - utóbbi gyakorlat egyébként önmagában is erősen vitatott, hiszen azzal a Facebook nem saját felhasználóiról gyűjt adatokat, hanem a platformján kívül internetezőkről épít profilt, azok bármilyen beleegyezése nélkül. A Mozilla most igyekszik mindez ellen hatékony védelmet kiépíteni, amelyt jelez is az érintett oldalakon: ha a Facebook Container aktív, azt a beágyazott like és hasonló gombok melletti kerítés ikon jelzi.

Az ugyancsak felturbózott Lockwise a Mozillától már ismert Lockbox jelszókezelő új néven érkező, frissített verziója, amely a mobilos platformok mellett már az asztali böngészővel is használható, így a Firefox fiókkal bejelentkezve már egyszerűen szinkronizálhatók a mentett jelszavak a különböző eszközök között.

Végül de nem utolsó sorban a Firefox Monitor is frissül, egy új kezelőfelülettel, amelyről egyszerre több email cím is kezelhető. Az adatlopás ellenőrző szolgáltatás a Troy Hunt biztonsági szakértő nevével fémjelzett "Have I Been Pwned" weboldal és szolgáltatás klónja - olyannyira, hogy a Mozilla szoros együttműködést folytatott Hunttal a megoldás fejlesztése során, amely egyébként maga is a szakértő által elérhetővé tett API-kra támaszkodik. A szolgáltatás a HIBP-tól ismert módon értesít, ha egy megadott email cím szerepel valamilyen ismert adatszivárgásban illetéktelen kezekbe került adatok között, a megoldásra a Mozilla szerint eddig 635 ezren iratkoztak fel. A szolgáltatásban immár egyszerre több cím is kezelhető, amelyek közül kiválasztható a fő email fiók, amelyre a Mozilla az értesítéseket küldi az összes többi megadott cím kapcsán is. Az új funkciók már a Mozilla valamennyi szolgáltatásában kipróbálhatók.