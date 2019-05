Év végéig gyakorlatilag ingyenes a DIGI Mobil

Az előzetes várakozásoknak megfelelően brutálisan egyszerű és brutálisan kedvező feltételeket biztosító mobiltarifával lépett az eddig háromszereplős magyar mobilpiacra negyedikként a DIGI. A román tulajdonosi körrel rendelkező szolgáltató portfóliója a mobilszolgáltatással teljessé válik, vagyis egy kézben kínál vezetékes- és mobil telekommunikációs szolgáltatásokat előfizetői számára. A kedvezményes mobil díjcsomagok igénybevételének egyelőre az az egyetlen feltétele, hogy az ügyfél a DIGI-nél már rendelkezzen legalább egy vezetékes vagy éppen műholdas (televízió) szolgáltatással - a mobilszolgáltatásra még hűségszerződést sem kell és lehet kötni.

Korlátlanság, NULLA forintért

A DIGI mobil portfóliója egyetlen díjcsomagból áll, melynek az év végéig nincs havi díja, az ügyfelek csak a felhasznált szolgáltatásokért fizetnek, a cég szerint "rendkívül kedvező" árat. A szolgáltató weboldala alapján csak a hálózaton kívüli az SMS-ekért és a percekért (beleértve az EU-s hívásirányt) kell fizetni. Utóbbiak esetén bruttó 5 Ft-ot számláz a szolgáltató, ami a magyar lakossági piacon messze a legjobb hálózaton kívüli percdíjnak minősül. Az SMS-ekért ennél lényegesen nagyobb összeget kell fizetni, hálózaton kívülre 21 Ft-ba kerül egy SMS. A cég hálózaton belül korlátlan beszélgetést, valamint korlátlan adatforgalmat biztosít ügyfeleinek - utóbbi esetben ugyanakkor havi 50 GB adatkeretet elérve 256 kbps-re lassíthatja a le- és feltöltési sebességet. A DIGI-s mobilnet maximális (elméleti) le- és feltöltési sávszélessége 22,1 és 7,5 Mbps.



A DIGI mobilszolgáltatásának induló lefedettsége

A szolgáltatás ugyanakkor a lefedettségi hiányosságok miatt egyelőre bevallottan csak meglehetősen korlátozott ügyfélkör számára érhető el. Így annak ellenére, hogy a kültéri lefedettség sok településen, valamint fontosabb autópályákon és közutakon már elérhető, kezdetben csak azokon a településeken lesz kereskedelmileg is hozzáférhető a szolgáltatás, ahol a beltéri lefedettség is előrehaladott állapotban van. A szolgáltatás lefedettségét a DIGI ígérete szerint folyamatosan bővíti. A cég a digi.hu/lefedettseg honlapon található lefedettségi térképet, valamint azon települések listáját, ahol a szolgáltatás kereskedelmileg elérhető, folyamatosan frissíti.

"Kisebb problémák" A szolgáltatás lefedettségi oldalán a következő üzenetet helyezte el a DIGI: "Jelenleg Mobil hálózatunk fejlesztése folyamatban van. A fejlesztési időszakban a Mobil szolgáltatás működése bizonyos területeken szünetelhet, valamint a hálózat minőségével kisebb problémák lehetnek, melyeket a lehető legrövidebb időn belül elhárítunk."

Megy a VoLTE és a VoWiFi is

A DIGI ma indult hálózatának technológiai hátteréről egyelőre annyit árul el, hogy a szolgáltató ügyfelei 2G és 4G-alapú hálózaton használhatják az arra alkalmas készülékeiket, emellett már a kezdetekkor elérhető lesz a VoLTE (vagyis az LTE-alapú hanghívás), illetve a VoWiFi (azaz a Wi-Fi kapcsolaton keresztül bonyolított hanghívás) technológia a cégnél - utóbbi az országban elsőként a DIGI-nél jelenik meg. Lényeges szempont, hogy a VoWiFi kapcsolathoz nem előírás a DIGI vezetékesinternet-háttér, a készülékek bármilyen, Wi-Fi -rádiós egységgel ellátott routeren keresztül képesek hangforgalmat bonyolítani. A két említett funkció támogatottsága gyártófüggő, azaz kizárólag olyan készülékekkel használható, mely támogatja az adott technológiát és a márka gyártója engedélyezi a DIGI hálózatához való csatlakozást

A szolgáltató versenytársaihoz hasonlóan készülékértékesítéssel is foglalkozik majd, a kínálatban már most ott van a Huawei és a Samsung több belépő- közép- és felsőkategóriás okostelefonja, emellett érkezik több, saját márkás mobil is, melyet a kezdetektől megvásárolhatnak majd az ügyfelek. A DIGI-től vásárolt készülékek garantáltan támogatni fogják a fent említett IP-alapú beszédtechnológiákat.

A fenti feltételek alapján a DIGI most indult mobilszolgáltatása egyelőre leginkább egy hatalmas, több ezer előfizető bevonásával végzett ingyenes bétatesztelésnek tekinthető (erre maga a szolgáltató is utal a weboldali kreatívban elhelyezett "teszteljen velünk" felhívással), semmint a három inkumbens szolgáltató (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) piacát komolyabban veszélyeztető próbálkozásnak. Bár a feltételek rendkívül kedvezőnek tűnnek, mindez alighanem tudatos tervezés eredménye, így a szolgáltató különösebb kockázat nélkül gyűjtheti mind a tapasztalatokat mind pedig az előfizetőket addig, amíg a lefedettséggel kapcsolatos lemaradását komolyabb mértékben be nem hozza.