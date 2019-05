Összefogás helyett trollkodás a magyar 5G-s hálózatok bölcsőjénél

Míg az 5G szabvány az elődeinél a kezdetektől fogva jóval határozottabban épít az erőforrásmegosztásra, a spektrum és az infrastruktúra hatékonyabb kihasználása érdekében, addig a reflektorfényben mindebből alig látszik valami Magyarországon. Egy héten belül mindhárom, saját infrastruktúrával rendelkező hazai mobilszolgáltató demózta saját 5G-s megoldását, ráadásul a háromból kettő, a Magyar Telekom és a Vodafone Magyarország szinte ugyanabban az időben, ugyanazon a helyszínen, a zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpályán.

Minden út Zalába vezet

A két mai demó közül mindkettő az 5G-s hálózatok közlekedésben betöltött jövőbeni szerepét igyekezett kidomborítani, hangsúlyozni. A Telekom az Ericsson és a T-Systems mérnökei által felépített teszthálózatán a Budapesti Műszaki Egyetemmel és a ZalaZONE-nal közösen kifejlesztett önvezető-autó tesztkörnyezetet mutatta be, melyhez a helyszíni adótorony a 3,5 GHz frekvenciasávban biztosította a rádiós közeget. Az operátor a teszthez beszerezte az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól (NMHH) a cég által még nem licencelt frekvenciára a szükséges ideiglenes rádióengedélyt.

Erre a lépésre nem volt szüksége a Vodafone Magyarországnak, mely 2016 óta rendelkezik frekvencialicenccel a vonatkozó sávban, és éppen a ZalaZONE tesztpálya mai megnyitóján, egy távolról irányított gépjárművön keresztül demózta az erre épülő 5G-s állomást, mely a szolgáltató közleménye szerint "Magyarország első állandó, élő hálózatba kapcsolt 5G állomása". A Vodafone saját 5G-s tesztállomásának érdekessége, hogy a passzív infrastruktúra-elemek egy részét éppen a Magyar Telekom biztosítja a szolgáltató számára - a piros logós operátor 5G-s cellája ugyanis a Telekom adótornyára költözött be.



A Telekom adótornya az épülő tesztpálya mellett. Forrás: MTI

A két szolgáltató ugyanakkor más tekintetben nem osztozik az infrastruktúrán, míg a Telekomnak az Ericsson szállította a tesztpályán használt komponenseket, addig a Vodafone-nál a Huawei továbbra is az elsődleges beszállítópartner, egyben a tesztállomás felépítője. Érdekesség, hogy a Telekom másik, Zalaegerszeg belvárosában található, idén január óta üzemelő tesztállomását szintén a Huawei építette, vagyis a Telekomnál még korántsem eldöntött, hogy a cég melyik potenciális partnert választja majd az új generációs hálózat kiépítéséhez.

Jobbról előz Győr

A Telekomot és a Vodafone-t nem egészen egy héttel megelőzve a Telenor Magyarország is demózta saját 5G-s tesztállomását, tesztállomásait, melyekből mindjárt kettőt helyezett el Győr belvárosában. A tavaly cseh befektetői kézbe került operátor bemutatójának érdekessége volt, hogy ez volt az első olyan teszt hazánkban, melyhez kereskedelmi forgalomban elérhető, 5G- kompatibilis mobilkészülékeket használtak - a két ZTE telefon Viber-alapú videohívást létesített egymással a győri teszthálózaton.

Az 5G-s hálózatok hazai rajtját ugyanakkor egyelőre két tényező is késlelteti: egyrészt a szolgáltatók számára még nem vált elérhetővé az a spektrumkeret, melyen a hálózatot el lehetne indítani, másrészt a kereskedelmi forgalomban elérhető 5G-s végberendezések világszintű forgalmazása is csak ezekben a hetekben kezdődik. Az NMHH frekvenciapályázatának lezárásakor - várhatóan idén ősszel - ugyanakkor már számos készülék elérhetővé válhat a magyar fogyasztók számára is, egyszersmind a pályázat lezárását követően rövidesen kiderülhet, hogy a szolgáltatók a 4G-s hálózatok bizonyos szegmenseihez hasonlóan az 5G esetén is élnek-e a hálózatmegosztás lehetőségével, vagy önállóan fognak építkezésbe.