Felhős patrnerséget köt a Sony és a Microsoft

Meglepő együttműködést jelentett be a Sony és a Microsoft: a két vállalat közösen dolgozik majd felhős megoldásokon, amelyeket kifejezetten a játékok, illetve AI termékek mögé szán. A partnerség keretei között a cégek a Microsoft Azure platformjára építő felhős megoldásokra támaszkodnak majd, amelyek saját játék- és egyéb streaming szolgáltatásaik mögött állnak munkába.

A vállalatok közleménye szerint a kollaboráció a félvezetőgyártás területére is kiterjed, ez elsősorban új képérzékelő szenzortechnológiákat takar, amelyek ötvözik majd a Sony jelenlegi szenzoros termékeit az Azure AI szolgáltatásaival, a cloud mellett az edge megoldások terén is. Utóbbi kezdeményezés elsősorban a vállalati ügyfeleknek szánt termékekre fókuszál, az együttműködés pedig egyúttal hatékonyabb fejlesztői platformok létrehozását is célozza majd a tartalomkészítő közösségek számára. A célkeresztben persze a konzumer szegmens is ott van, a Microsoft AI platformja, illetve a Sony eszközeinek összeborulásával a cégek "intuitív és felhasználóbarát" végfelhasználói AI élményeket ígérnek.

A megállapodással a Sony jelenlegi játékstreaming platformjaihoz is a Microsoft adatközpontjaira támaszkodik majd, illetve az Engadget szerint a későbbiekben a partnerség a két vállalat platformjai közötti átjárhatóságot, vagyis a közös játék lehetőségét is megnyithatja majd a játékosok számára. A keresztplatformos játék kapcsán a Microsoft már jó ideje kopogtat a japán vállalatnál, az azonban mereven elzárkózott az opció elől - miközben a redmondi cég meg is nyitotta Xbox Live platformját a keresztplatformos játékok előtt, igaz eddig a Sony együttműködése híján egyoldalúan. A japán cégre közben a fejlesztők oldaláról is egyre nagyobb nyomás nehezedik, miután az átjárhatóság hiánya erősen fragmentálja a különböző címek játékosbázisait.

A két rivális összefogása annak fényében érthető, hogy egyre több fenyegetés bukkan fel a láthatáron, kezdve a rendkívül sikeres Nintendo Switch-csel, de még idén rajthoz áll a Google Stadia, azaz a keresőóriás streaming játékszolgáltatása is. Amennyiben az idén márciusban bemutatkozott Stadia valóban teljesíteni tudja a keresőóriás ígéreteit, és a helyben futtatott játékoknak megfelelő játékélményt kínál böngészőből, az komoly veszélyt jelenthet a szegmens régi szereplőire, mint a Sony és a Microsoft, hiszen így a Google egy lendülettel lényegében a felhasználók minden létező kijelzőjét ostrom alá veszi, a PC-ktől a telefonokon át a tévékig.