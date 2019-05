Hatalmas kijelzőt aggatna az irodák falára a Dell

Egy, a Microsoft Surface Hubjához hasonló, ám beépített számítógépet nem tartalmazó méretes kijelzőt mutatott be a Dell. A 75 hüvelykes (kb. 190 centiméter), 4K felbontású, érintésérzékeny megjelenítőt az irodák falára képzelte el a gyártó, például interaktív csoportmunkához vagy prezentációkhoz. A C7520QT típusjelölésű terméket rendelkezik a szabványos, elterjedt csatolókkal, minek hála gyakorlatilag bármilyen forrást csatlakoztatni lehet, sőt, egyszerre akár öt darabot is.

A nagyra nőtt monitorban egy 3840x2560-as felbontású IPS panel kapott helyet, amely 350 nites maximális fényerővel, 1200:1-es kontrasztaránnyal, 178 fokos betekintési szöggel, illetve 8 milliszekundumos válaszidővel rendelkezik. A Dell erre tette rá az InGlass fantázianevű érintésérzékeny réteget, amely egyidőben akár 20 ponton is képes érzékelni a tapintásokat, amely kiaknázásához egy dedikált szoftveres vezérlőeszköz is készült.

A Dell termékén összesen öt különféle, a képfolyam beviteléhez alkalmazható bemenet található: az egy DisplayPort 1.2 mellé három darab HDMI 2.0, illetve egy D-Sub (VGA) csatlakozó került, vagyis egyazon időben akár 5 eszköz is be lehet kötve. Ennyivel azonban még nincs vége a csatlakozók sorának, a monitoron ugyanis egy Ethernet, négy USB 3.0 (Type-A), valamint egy soros port is található, a készülék házába pedig két darab 20 wattos hangszóró is került.

A C7520QT-ért nettó 6000 dollárt kér a Dell, amely összegben nem szerepel a PC. A gyártó OptiPlex Micro konfigurációit ajánlja monitorához, amely további minimum 400-500 dolláros kiadást jelent. Mindez nagyjából hasonló szintet jelent a konkurensek termékeivel, például a nagyjából három éve, 6000 dolláros áron megjelent Google Jamboardot, illetve a tavaly előtt, 5000 dolláros árral debütált Cisco Spark Boardot is.