Már az elektromos töltőállomások állapotát is jelzi a Google Maps

Hasznos funkcióval bővül a Google Maps, első körben az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban: a keresőóriás blogposztban jelentette be, hamarosan nem csak feltünteti térképén az elektromos autókat célzó töltőállomásokat, de azt is mutatja majd, azok épp szabadok-e.

Az újítás a Google Maps valamennyi felületére utat talál, beleértve az asztali webhelyet, a mobilalkalmazásokat és az Android Autót is. A térkép nem csak a töltőállomások pozícióját mutatja, de azt is, azokon hány csatlakozó található, illetve azokból mennyi van éppen használatban, sőt az állomások típusát és töltési sebességét is feltünteti. Az állomásoknál a felhasználók a szolgáltatásban megszokott módon hagyhatnak értékeléseket, 1-től 5 csillagig, illetve véleményeket is írhatnak hozzájuk.

A funkció kifejezetten jól jöhet az elektromos autók, illetve a plug-in hibridek tulajdonosainak, akik nem csak megkereshetik a térképen a legközelebbi töltőállomást, de ellenőrizhetik is, érdemes-e elindulniuk a megszokott töltőhöz, vagy ha épp foglalt, melyik másik állomást célszerű felkeresniük. A funkció indulásakor a Google a Chargemaster, SemaConnect és EVgo töltőket jeleníti meg térképét, de a lista a cég ígérete szerint a Chargepoint eszközeivel is bővül majd. A későbbiekben további állomástípusok támogatása is várható, ehhez persze a Google-nek szüksége lesz az adott eszköz gyártójának támogatására is.

Arról a vállalat egyelőre nem beszélt, mikor tervezi a szolgáltatás kibővítését további régiókra, az első éles tapasztalatok megszerzésével, illetve további töltőtípusok támogatásával ugyanakkor jó eséllyel a földrajzi terjeszkedés is megindul majd. Noha a töltők foglaltságát a Google Maps csak most kezdi feltüntetni, maguk az állomások már tavaly ősz óta megtalálhatók a térképen, hazánkban is, beleértve a Tesla töltőit is.