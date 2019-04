Intel: itt a modemes kiruccanás vége

A chipgyártó a fejleményre reagálva immár hivatalosan is bejelentette, hogy leállítja a még fejlesztés alatta álló 5G-s okostelefonos modem(ek) munkálatait, a 4G-s termékek jövőbeni forgalmazását pedig felülvizsgálja. Bob Swan, a vállalat elnök-vezérigazgató elmondta, hogy nagy megrendelő nélkül vállalata a jövőben nehezen tudná kitermelni a kutatási és fejlesztési munkálatok magas költségeit. Az Intel jobb híján alternatív piacokon próbálja majd értékesíteni már elkészült termékeit, azonban ez várhatóan csak az eddig befolyt forgalom töredékét hozhatja majd. A chipgyártó számára azért is fájó lehet az Apple elvesztése, mert több tízmillió darab lapkával csökkenhet a termelési volumen, ami azt jelenti, hogy az egyes gyártástechnológiák egyre magasabb kutatási és fejlesztési költségeit kevesebb termékre lehet majd szétteríteni.

A döntés értelmében a vállalat első 5G-s modemét megtestesítő XMM 8160 már biztosan nem kerül be okostelefonokba. Az Intel korábban azt tervezte, hogy a fejlesztés alapját adó lapkát más termékek formájában, például notebookokhoz készített WWAN modulként is piacra dobja, ám a forgalom oroszlánrészét biztosító okostelefonos tervek dugába dőlésével nem kizárt, hogy végül ez sem valósul meg. Ez ugyanis egy meglehetősen szűk piac, jellemzően csak a felsőkategóriás üzleti gépekbe szerelnek rádiós modemet, pláne mióta okostelefonról pofonegyszerűen megosztható az elérés.

Az Intelt vélhetően nem érte derült égből villámcsapásként a fejlemény. Már tavaly nyáron felröppent a pletyka, hogy az Apple kihátrálása miatt az Intel feladta az okostelefonos Sunny Peak kódnevű 5G modem fejlesztését. A vállalat akkor még igyekezett tagadni a híresztelést, mely szerint "az Intel 5G-s terméktervei és vállalásai a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan nem változtak" - ami kvázi elismerte, hogy a 2020-ra várt következő generációs fejlesztést bizony törölhette a vállalat.

A fejlemény annak tükrében nem meglepő, hogy mindez idáig "csak" az Apple-nek tudott okostelefonos modemeket értékesíteni az Intel. Az együttműködés első gyümölcsét az iPhone 7 jelentette, amellyel a cupertinói cég megszüntette a Snapdragon modemek évekig fennálló exkluzivitását, és piactól függően vegyesen pakolt Qualcomm, illetve Intel rádiós egységeket a készülékbe, akárcsak az egy évvel később bemutatott iPhone X esetében. Az Apple így próbált elszakadni a Qualcommtól, mely a cég szerint irreális áron kínálta termékeit. Az áttörést a tavaly bemutatott iPhone Xs és Xr jelentette, amely készülékek kizárólag az Intel rádiós egységével kerültek piacra. A régóta várt siker azonban nehéz helyzetbe hozta a chipgyártót, az Apple részéről megugrott igények, illetve a 10 nanométeres technológia csúszása miatt ugyanis kapacitáshiány alakult ki a 14 nanométeres üzemekben, amely problémát mindmáig nem sikerült teljesen megoldani.

Utóbbinál nagyobb fejfájást jelentett, hogy időközben a váltás miatt hátrányos helyzetbe került Qualcomm perbe fogta az egyetlen vásárlópartner Apple-t, mondván, szellemi tulajdonát felhasználva próbálta helyzetbe hozni riválisát, az Intelt. Mindezt úgy, hogy a cupertinóiak többek között jogosulatlan hozzáférést biztosítottak a 4G rádiós modem és a készülékek többi komponensének összehangolásához használt szoftverhez, amely a Qualcomm tulajdonát képzi. Az együttműködés keretében a cég ugyanis nem csak a kész rádiós chipeket, hanem változatos, az integrációt segítő eszközt és diagnosztikai szoftvereket is biztosított az Apple-nek, amely a vád szerint több éves tevékenységet végzett az üzleti titkok megszerzésére, annak érdekében, hogy az Intel gyengébb minőségű rádiós egységeit magasabb színvonalra emelje és így alkalmassá tegye arra, hogy az iPhone-okban is bevethetőek legyenek. Az Apple tehát arra is használta a Qualcomm eszközeit, hogy az Intel-féle chipek bajait diagnosztizálja és javítsa.

Az Apple és a Qualcomm azonban tegnap elásta a csatabárdot, ami egyben a Snapdragon modemek visszatérését is jelenti. Így az Intelnek legfeljebb néhány raklapnyi 4G-s modem leszállítása után lejár az Apple-nél nehezen megszerzett mandátuma. A chipgyártó korábban vélhetően arra számított, hogy az Apple farvizén evezve sikerül népszerűvé tennie modemeit, amelyekre az ütős referencia láttán majd más gyártok is ráugranak. Független mérések alapján bár az iPhone Xs/Xr készülékekben dolgozó XMM7560-as chip tempóját sikerült a Snapdragon X16/X20 közelébe feltornászni. Ez azonban nem volt elég az androidos gyártóknak, amelyek többsége továbbra is saját fejlesztését (pl. Samsung, Huawei), vagy a szolgáltatók által leginkább preferált Snapdragon rendszerchipekbe integrált, rádiós megoldást választja.