A középkategória felsőházában erősít a Qualcomm Snapdragon

A Qualcomm (tovább) frissítette a középkategória felsőházában található egyes alkalmazásprocesszorait. A projektből született a Snapdragon 665 és Snapdragon 730 a CPU magok, a grafikus processzor, a DSP, illetve a képfeldolgozó terén jelent előrelépést a közvetlen elődök, vagyis a lassan két éve bemutatott Snapdragon 660, illetve a tavaly májusban leleplezett Snapdragon 710-hez képest. Az egyes módosításokat ráncfelvarrott gyártástechnológiával egészítette ki a tervezőcég: a 665 már 11, a 730 pedig 8 nanométeren készül.

Alapvető változtatásokat tehát nem eszközölt a Qualcomm, így a Snapdragon 665-nél az elődtől örökölt összesen nyolc darab Kryo 260 mag továbbra is két-két klaszterben helyezkedik el: a nagy teljesítményre kihegyezett Cortex-A73-as szekció 2,2 gigahertzen, a kedvező fogyasztásra optimalizált A53-as blokk pedig 1,8 gigahertzen üzemelhet. Az első változást az Adreno 610-es GPU jelenti, amely számottevő ugrást jelenthet az előd Adreno 512-eséhez képest, ám azt egyelőre nem tudni, hogy ez a számok tükrében pontosan mit jelent.

Ugyancsak frissült a Hexagon DSP, amely a HVX (Hexagon Vector Extensions) SIMD-re épít. A jelfeldolgozó kapacitását elsősorban videó- és képfeldolgozáshoz használják a fejlesztők, azonban a kor hívószavának megfelelően már gépi tanulással kapcsolatos műveletek gyorsítására is be lehet fogni az egységet. Végül, de nem utolsó sorban a képfeldolgozó (ISP) is változott. A Spectra 165 egyik hozománya, hogy az egy darab 25 megapixeles szenzor mellett már akár két 16 megapixeleset is képes kezelni.

A Snapdragon 730 esetében már a CPU-hoz is hozzányúlt a Qualcomm. A Kryo 360 (Cortex-A75) helyét a Kryo 470 vette át. Utóbbi mögött az ARM aktuális legerősebb magja, a Cortex-A76 húzódik, amelyből két darab, legfeljebb 2,2 gigahertzes darab került a lapkába. Ez már önmagában jelentős, 25-35 százalékos előrelépést hozhat, a hatékonyabb működésről nem beszélve. A kedvező fogyasztás kedvéért beépített, hat darab A55-ös magból álló szekció maximális órajele a 665-nél látotthoz hasonlóan 1,8 gigahertz lehet.

A GPU-t is cserélte a Qualcomm. Az így megjelent Adreno 618 állítólag 15 százalékkal múlja felül az elődben található Adreno 616-ot. Ugyancsak frissült a Hexagon DSP, amely ezzel már 688-as számozást viseli. A sorból az ISP sem maradt ki. A Spectra 350-ös képfeldolgozó egy 36, vagy akár két 22 megapixeles szenzort képes kezelni. A Snapdragon 730 ezzel akár 4K HDR anyagok rögzítésére is képes, már HEIF formátumban is.

A csúcsmodell Snapdragon 855-tel ellentétben a Snapdragon 665 és 730 nem a TSMC, hanem a Samsung gyáraiban készül. A 665-ös lapkák a 14 nanométer ráncfelvarrásának tekinthető 11, a 730-asok pedig a 10 nanométer finomhangolásából született 8 nanométert alkalmazzák. A két új processzorra épülő első készülékek várhatóan a nyár folyamán kerülhetnek piacra.