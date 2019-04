Jól bevált, régi trükkel tévesztené meg a vásárlókat az Nvidia, ismét. A chiptervező két, jelentősen eltérő számítási teljesítménnyel rendelkező GeForce MX250 videokártyát kínál notebookokhoz. Az 1D52 és 1D13 azonosítójú termékek között TDP-ben, vagyis fogyasztási keretben van jelentős eltérés: míg előbbi 10, addig utóbbi lényegesen nagyobb, 25 wattos értékkel rendelkezik. A számottevő különbség természetesen a megjelenítési tempóban is is megmutatkozik: becslések szerint akár 30 százalékkal is gyorsabb lehet a magasabb fogyasztású modell.

A két termék között esetleges további eltéréseiről egyelőre nincs információ, tehát nem tudni, hogy az Nvidia hozzányúlt-e a GPU és/vagy a memória órajeléhez. Alapvetően egyik sem lenne meglepő, hisz az elődnek számító MX150 esetében a grafikus processzor frekvenciáját 31, a memóriáét pedig közel 17 százalékkal kurtította meg a tervezőcég, amely a gyakorlatban átlagosan 30 százalékos visszaesést eredményezett sebességében.

A potenciális vásárlók, illetve a felhasználók számára rossz hír, hogy akárcsak a két eltérő MX150 variáns esetében, úgy most is nehéz előzetesen behatárolni a notebookba épített két eltérő variánst, ugyanis sem az OEM gyártók, sem pedig az Nvidia nem alkalmaz beazonosítást segítő jelölést. Ezért a két variáns közti beazonosításához szoftver szükséges, például a GPU-k tulajdonságainak listázó ingyenes GPU-Z. Ezt futtatva már könnyen nyakon csíphető a gyengébb MX250, amely tehát eltérő ID-vel rendelkezik: a kvázi teljes értékű variáns 1D13, alacsonyabb fogyasztási kerettel rendelkező verzió pedig 1D52 azonosítóval kerül piacra.

A két eltérú, 10 és 25 wattos verziónak alapvetően van létjogosultsága, hisz előbbi disszipációja lényegesen szerényebb hűtéssel is kezelhet. A kisebb hűtés vékonyabb házat enged meg, amely egyes, jellemzően felsőkategóriás (üzleti) notebookok esetében fontos szempont lehet. Ez ugyanakkor még nem magyarázat arra, hogy az Nvidia miért nem jelöli egyértelműen, eltérő számozással vagy legalább egy megkülönböztető betűvel a szerényebb teljesítményre képes modellt.