Az Intel és az Apple romló viszonya a Huaweinek kedvezhet

Bennfentes információk szerint kész változtatni eddigi partnerpolitikáján a Huawei Technologies chipgyártó üzletága - a kínai tech óriás eddig kizárólag saját készülékei (okostelefonok, tabletek) számára gyártotta nagy teljesítményű mobilos lapkakészleteit és modemeit, ennek a gyakorlatnak azonban hamarosan vége lehet. Az Engadget konkrétan meg nem nevezett források beszámolója alapján azt írja, a gyártó ha úgy adódik szíves örömest szállítaná nemrég bemutatott 5G-s modemét, a Balong 5000-et, egyetlen partner, az Apple számára.

5G-s iPhone csak jövőre?

Jóllehet arról egyelőre nincsenek információk, hogy a felek közt megkezdődött-e bármiféle egyeztetés, a Huawei pálfordulása elsőre bármennyire is meglepőnek tűnik, logikus folyománya lehet annak, hogy az Apple és egyik legfontosabb beszállítója, az Intel között egyes források szerint korántsem felhőtlen a kapcsolat. A cupertinói cég új generációs iPhone-jaihoz az eredeti tervek szerint az Intel szállította volna XMM 8160 típusú 5G-s modemét, a chipgyártó azonban az elhúzódó fejlesztési fázis és a szűkös gyártókapacitás miatt vélhetően nem fog elkészülni időben az 5G-kommunikációért felelős lapkával.

Mindez azt vetítheti előre, hogy az Apple idén megjelenő új iPhone-jai jó eséllyel nem lesznek képesek 5G-s kommunikációra, de ha a cég nem talál sürgősen új beszállítót, az sem teljesen kizárt, hogy 2020-ra sem változik a helyzet - hívják fel a figyelmet elemzők. Mindeközben a legnagyobb riválisok közül a Samsung és a Huawei már bejelentette első 5G-s készülékeit, melyek közül a Samsung Galaxy S10 5G már kapható is, igaz egyelőre csak egyetlen országban, Dél-Koreában. Bár az első 5G-s hálózatok csak ezekben a hónapokban indulnak, az Apple-nek nincs sok vesztegetni való ideje, hiszen már az Egyesült Államokban is bekapcsolták az első 5G-s cellákat az operátorok, az év végéig pedig jó eséllyel kiemelt szerepet kap az új hálózat a marketingkommunikációs kampányokban.

Az Apple az Intel mellett vagy helyett ugyanakkor a Qualcommtól is vásárolhatna 5G-s modemeket az iPhone-okba és iPadekbe, ezt a forgatókönyvet azonban legalábbis megkérdőjelezi, hogy a két cég közti viszony újabban finoman szólva nem túl rózsás. A két egykori partner jelenleg is a bíróságon feszül egymásnak több szabadalomsértési ügyben is, ami elemzők szerint egy esetleges gyors peren kívüli megegyezés esetén is kétségessé teszi, hogy a Qualcomm határidőre megfelelő mennyiségű 5G-s modemet szállítson le az Apple számára.

5G-s adu-ász

Eközben a Huawei már az idei Mobile World Congress előtt lerántotta a leplet a jelenleg is gyártásban lévő Balong 5000-ről, mely pusztán technológiai adottságait tekintve ideális választás lenne az iPhone-ok számára. A lapka kompatibilis lényegében az összes, kereskedelmi hálózatokon használt és használni tervezett 5G-s sávval, továbbá visszamenőleges támogatást nyújt a korábbi technológiákkal. Egy esetleges Apple-Huawei üzlet mellett szólhat mindkét fél részéről, hogy egy ilyen együttműködés potenciálisan gyengítené a jelenleg piacvezető Samsung pozícióját, emellett második számú pro érvként említik szakértők, hogy az Apple az új beszállítóval karöltve a kínai piacon megfordíthatná a szerencséjét.

Felvetődik az esetleges Apple-Huawei megállapodás kapcsán ezzel együtt legalább két, súlyos kontra érv is. Februárban nagy port kavart az a pletyka, hogy a Huawei egész kifinomult módszerekkel végezhetett ipari kémkedést az Apple-nél, amit Cupertinóban minden bizonnyal nem néztek túl jó szemmel. Emellett a kínaiak 5G-s modemjének felhasználása kapcsán újra előtérbe kerülhetnek a Huawei-t érő kémvádak, melyek alapján az Egyesült Államok lakossági piaca és a szolgáltatói ellátási lánc gyakorlatilag tiltott zóna az ázsiai cég számára. Mindez persze nem zárja ki, hogy az Apple eltérő modemkonfigurációval szerelt iPhone-okat dobjon piacra különböző régiókban.