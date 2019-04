Az AMD és a Huawei pörgeti fel a TSMC-t

A mélypontnak számító első negyedévet követően kezd magához térni a TSMC legfejlettebb, 7 nanométeres gyártósorainak kihasználtsága - közli a DigiTimes. A hírmagazin értesülései szerint a HiSilicon (Huawei), illetve az AMD is felcsavartatta a gyártástechnológiára épülő chipdizájnjainak termelését, amely kompenzálja a nagyobb partnerek, vagyis az Apple és a Qualcomm megrendeléseinek csökkenését. Ennek hála a második negyedévben várhatóan számottevően nagyobb forgalmat generálnak majd a 7 nanométeres gyártósorok, amelyeket jelen állás szerint a harmadik negyedévben is magasabb kihasználtság jellemez majd.

A HiSilicon borítékolhatóan a Kirin 980 gyártását csavartatta fel, amelyre a Mate 20 széria, illetve a Mate X mellett már a múlt héten bemutatott P30 (Pro) is épít. A szóban forgó modellek népszerűnek bizonyultak, így a Huaweinek növelnie kellett a rendszerchipekre leadott megrendelését. A DigiTimes által említett másik megrendelő az AMD. A chiptervező említése kevésbé meglepő, hisz ahogy már hónapokkal ezelőtt kiderült, a Zen 2-alapú processzorok piaci rajtja a második-harmadik negyedév környékén esedékes, melynek egyik előfeltétele a 7 nanométeres chipletek tömeggyártásának beindítása.

A tajvani híroldal még december elején közölte, hogy a TSMC egyes partnereinek csökkenő eladása miatt számottevő, 7 nanométeres gyártókapacitás szabadult fel. A forrás szerint az Apple, a HiSilicon, illetve a Qualcomm is jelentősen csökkentette megrendeléseit, így az idei év első hónapjaiban csak 80-90 százalékos kihasználtsággal üzemeltek a piac legfejlettebb technológiájára beállított gyártósorok. Mindez annak tükrében különösen fájhatott a bérgyártónak, hogy a 7 nanométer kutatási és fejlesztési költségei, illetve a gyártósorok beállítása rendkívül magas, több milliárd dolláros költséget jelenthettek. A vállalat ezért kifejezetten magasra poziciónálta a technológia árazását, így a gyártósorok parlagon hevert 10-20 százaléka szabad szemmel jól látható kiesést eredményezhetett a forgalomban, melynek pontos mértéke a soron következő pénzügyi jelentésből derülhet ki.

A DigiTimes szerint a kihasználtsággal idén már valószínűleg nem lesz több probléma. A Qualcomm és a MediaTek is árgus szemekkel figyeli a chipjeire épülő termékekre (elsősorban okostelefonokra) mutatkozó, várhatóan növekvő igényeket, hogy ennek megfelelően még időben módosíthassanak a megrendeléseiken. A tajvani bérgyártó az év második felében indítja be második generációs 7 nanométerének, a már EUV eljárást alkalmazó CLN7FF+-nek a tömegtermelését, amire többek között az Apple A13-es rendszerchipje is épül majd. A cupertinói vállalat minden bizonnyal idén is több tízmilliós darabszámú megrendelést ad(ott) le, ami behatárolja a TSMC többi partnerének lehetőségeit.