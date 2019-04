A videokártyák lassítják az ASRockot

Lehúzzák a videokártyás eladások az ASRock nyereségét - derül ki a Digitimes híréből. A tajvani székhelyű vállalat alaplapos, ipari PC-s, valamint szerveres eladásai bár egyértelműen növekvő tendenciát mutatnak az idei évben, ám ezt a videokártyás értékesítések kompenzálják. A magazin információi szerint sok más szereplőhöz hasonlóan az ASRock is a hirtelen véget ért bányászlázat nyögi, ami miatt jelentős mennyiségű Radeon videokártya ragadt a raktárakban. Ennek ellenére piaci elemzők arra számítanak, hogy a cég forgalma akár 20 százalékot is nőhet az év végére.

A vállalat helyzetét nehezíti, hogy az alaplapos eladások globálisan csökkentek a tavalyi év során. A Digitimes szerint átlagosan 15 százalékkal mérséklődtek az értékesítések, ám az Asusnak, az MSI-nek, illetve a szóban forgó ASRocknak sikerült egyetlen számjegyű csökkenéssel abszolválnia 2018-at. A magazin szerint ez számszerűen nagyjából 4 millió értékesített alaplapot jelent, amely 33 százalékkal marad el konkurens MSI eladásaitól, amivel az ASRock továbbra is a negyedik a gyártók rangsorában.

A vállalat némileg optimistán arra számít, hogy a korábbi pesszimista előrejelzések ellenére sikerülhet tartani, jobb esetben pedig akár növelni a tavalyi értékesítéseket. Ez annak tükrében lenne fegyvertény, hogy egy februári prognózis szerint a Gigabyte akár 10 százalékos csökkenéssel is számol az idei évre, amivel 10 millió körülire csökkenne az eladott alaplapok darabszáma. Az érték annak fényében lenne alacsony, hogy 2016-ban még nagyjából 16, rá egy évre pedig 12,6 millió darab terméket szállított le az ASRock konkurense.

Az alaplapok az ASRock számára (is) a fő bevételi forrást jelentik, az ipari PC-k ugyanis csak a forgalom 15-17, a szerveres termékek pedig csupán a teljes bevétel 10 százalékát adják. A vállalat egy éve még arra számított, hogy a termékpalettán újdonságnak számító videokártyákkal sikerül egy újabb lábal növeszteni, ám a bányászláz vége ezt a tervet gyorsan keresztül húzta. A kizárólag Radeonokat kínáló cég most árleszállításokkal igyekszik szabadulni a beragadt termékektől, ám a raktársöprés várhatóan még így sem ér majd véget a harmadik negyedév előtt. Az ASRock helyzetét az is nehezíti, hogy a Radeonok versenyképessége per pillanat jelentősen elmarad a konkurens GeForce-okétól, amelyen legkorábban a Digitimes által (is) harmadik negyedévre datált Navi-alapú kártyák változtathatnak majd.