Gmailre is megérkezett az AMP formátum

Már az emailekbe is utat talált a Google AMP megoldása, amely eredetileg a weboldalakat hivatott kisebb, gyorsan letölthető, sávszélesség-barát köntösbe öltöztetni. Mostantól az AMP nem csak weboldalaknál, de emailekbe ágyazott, interaktív tartalmak készítéséhez is bevethető. Az Ars Technica szerint már egy sor további szolgáltató is beállt a szabvány mögé, mint az Outlook.com, a Yahoo Mail vagy a Mail.ru.

Az AMP, vagy Accelerated Mobile Pages formátum már 2015 óta velünk van, az nevéhez hűen eredetileg főként a mobiloldalak betöltését volt hivatott felgyorsítani, egy minimalista frameworkkel, amely kidobálta az olyan "ballasztokat" mint az elburjánzó JavaScript vagy a kelleténél nagyobb CSS. Most a megoldás az emailekbe is beköltözik, azzal lényegében különböző weboldal-elemek lesznek integrálhatók a levelekbe, a felhasználó így azokat a kliens elhagyása nélkül böngészheti majd. Egy webshop ajánlatainál például kapásból elindíthatóvá is tehető a vásárlási folyamat a promóciós emailből.

A vállalat az AMP formátum érkezését a Gmail felületére már bő egy évvel ezelőtt megpendítette, és a tavalyi év során a Gmail Developer Preview program keretei között kísérleti jelleggel elérhetővé is tette azt a fejlesztőknek. A kezdeményezés három nagy partnert már ekkor begyűjtött, a Doodle, a Booking.com, illetve a Pinterest formájában - az elsőnél a felhasználó számára megfelelő időpontokat lehet megjelölni a levélen belül az adott meetingre, míg a Pinterest fejlesztésével az emailben böngészhetők és akár menthetők is a különböző képek. A Booking.com - nem meglepő módon - a különböző szállodai ajánlatok közötti böngészést tette lehetővé.

A megoldás továbbá a "frissen tartott" emailek előtt is kaput nyit, egy adott levélben a weboldalakhoz hasonlóan automatikusan frissíthetők lehetnek az aktuális tartalmak, legyen szó akár beszélgetésfonalakról vagy állásajánlatokról. Ennek megfelelően az emailes AMP, illetve az interaktív emailek főleg a vállalatoknak kedvezhetnek majd, akik a megoldással csökkenthetik a felhasználók lemorzsolódásának veszélyét, ami nem elhanyagolható a külső hivatkozások esetében. A funkciót a Google először a webes Gmail kliensben teszi elérhetővé, de már a levelezőhöz tartozó mobilalkalmazások támogatása is a csőben van.