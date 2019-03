Androidon is elérhető a Mozilla minimalista jelszókezelője

Androidon is elrajtolt a Mozilla firefoxos jelszókezelője, a Firefox Lockbox. A jelszókezelők előnyeit nem kell ecsetelni, a LastPass és hasonló szolgáltatások nem csak kényelmesebbé, de biztonságosabbá is teszik a különböző online felületekre vagy alkalmazásokba történő belepést.

A Lockboxszal a Mozilla egy leegyszerűsített koncepciót kínál, főként azoknak, akik valamilyen oknál fogva nem akarnak teljesen új jelszókezelőbe költözni: a megoldás kifejezetten a Firefox felhasználókat célozza, és a böngészőjében tárolt jelszavakhoz ad hozzáférést. Ennek megfelelően használatba vételéhez nincs szükség plusz beállításokra, az alkalmazás telepítését követően abba a Firefox fiókkal bejelentkezni. Az app ezután automatikusan importálja a böngészőben tárolt bejelentkezési neveket és jelszavakat, amelyekhez aztán a felhasználó igény szerint hozzáférhet. Az alkalmazás ujjlenyomatos azonosítással is bevédhető (iOS-en Face ID-val is) továbbá 256 bites titkosítást használ.

A szolgáltatás támogatja az automatikus kitöltést, így egy sor alkalmazásban és webes felületen gyorsan és kényelmesen igába hajtható a belépéshez. A megoldás kapcsán ugyanakkor érdemes észben tartani, hogy az nem kínál a fentebb említett LastPasshoz vagy valamelyik riválisához hasonló funkcionalitást, így például biztonságos jelszavak generálására sem használható, mindössze áthúzza felületére a Firefoxban mentett belépési azonosítókat. Az appnak ugyanakkor nem is célja leváltani ezeket a szolgáltatásokat, a Lockboxszal a Mozilla elsősorban az asztali Firefox és a mobilos platformok közötti átjárást egyszerűsítené, azoknál, akik még nem használnak jelszókezelőt.

A Lockboxot az androidos tábor most veheti először igénybe, az iOS felhasználók ugyanakkor egy ideje már élvezhetik a megoldást, amely nemrég iPadre optimalizált változatot is kapott - az Apple platformján az appot eddig 50 ezer alkalommal töltötték le. Akárcsak a szintén nemrég debütált Firefox Send titkosított fájlküldő szolgáltatás, a Lockbox is a Mozilla kísérleti Test Pilot projektjei között kezdte pályafutását, mára pedig teljes értékű, önálló szolgáltatássá nőtte ki magát. Noha a szervezet magát a Test Pilotot már megszüntette, a különálló szolgáltatások fejlesztésén továbbra is dolgozik. A Firefox Lockbox már ingyenesen elérhető a Google Play Store felületén.