Beépített kamerákkal jön az új Oculus Rift S

Folytatódik a VR-dömping, az Oculus is leleplezte legújabb, asztali PC-khez szánt VR headsetét, az Oculus Rift S-t. Az eredeti Oculus Rift utódjának szánt S modell megtervezésében a Facebook tulajdonában lévő vállalat a Lenovóval is együttműködött, a páros pedig igyekezett ahol csak lehet feljebb tekerni a potmétert az előző generáció képességeihez képest, illetve a használatot is kényelmesebbé tenni.

Talán a legfontosabb frissített paraméter az új headset kijelzőjének felbontása, amely a gyártó szerint számottevően nagyobb az előző generációnál - noha pontos értéket egyelőre nem közölt. Az AnandTech információi szerint vélhetően egy 5,5 hüvelykes, 2560x1440-es panel dolgozik a headsetben, ami 1280x1440 pixeles szemenkénti felbontást jelent - az ugyanakkor már biztosan tudható, hogy a nagyobb felbontásért cserébe az eszköz valamelyest visszavesz a frissítési rátából, az eddig ismert 90 hertz helyett csak 80 hertzen dolgozik. Az eszközön beépített fülhallgatót nem találunk, helyette a gyártó két, a fül közelében elhelyezett hangszórót használ, illetve egy audio-jack is került az eszközre, ha valaki inkább saját fejhallgatót tenne fel.

Jó hír, hogy az Oculus Rift S végre elköszön az eredeti Rift külső kameráitól, amelyekkel az felhasználó játékterét határolta be, illetve magát a játékost pozicionálta, hat szabadságfok mellett. Az új modell, akárcsak a vállalat Oculus Quest néven érkező, önálló VR headsete, a szemüvegbe épített kamerákkal lövi be a felhasználó helyzetét, amelyekből a készülék alső harmadában mindjárt négyet is találunk, egy plusz kamera pedig az eszköz tetejére is jutott. A kamerákkal követi ugyanis a készülék az új Oculus Touch kontrollerek pozícióját is, a plusz szenzorral pedig a felhasználók feje fölé emelt vezérlőket is észlelni tudja. A kamerákkal lehetőség van továbbá a headset levétele nélkül "kinézni" a környezetre, egyebek mellett a játéktér behatárolásához és kalibrálásához.

A VR-szemüveg mindezeken túl a vállalat ígérete szerint az újratervezett pántoknak köszönhetően jobb súlyelosztást is kapott, így kényelmesebb viselet - annak ellenére, hogy valamivel nehezebb, mint az előző modell. Jó hír, hogy az Oculus szerint a megnövelt felbontás nem követel majd feltétlenül erősebb vasat a szemüveg meghajtásához, mint az előző modell, a minimumot a cég itt is az Nvidia GeForce GTX 960, illteve GTX 1050 teljesítményénél húzza meg, noha már hozzáteszi, hogy bizonyos VR tartalmak ilyen GPU-k mellett már nem biztos, hogy kifogástalanul futnak majd, így a "teljes" élményhez érdemes GTX 970 vagy 1060 modellekre váltani.

Az Oculus Rift S természetesen ugyanarra a platfromra támaszkodik majd, mint az előző Rift, ennek megfelelően mindkét szemüvegen elérhetők lesznek az arra íródott tartalmak. Az Oculus Rift S pontos megjelenési dátumát a vállalat egyelőre nem közölte, az ugyanakkor tudható, hogy a frissített headset még idén tavasszal piacra kerül, nettó 399 dolláros árcédulával. A rajt így nagyjából egybeesik a cég említett önálló VR headsete, az Oculus Quest megjelenésével, a vállalat tehát mindjárt két készülékkel is letámadja tavasszal a piacot. Az Oculus, bár maga is rendelkezik kifejezetten vállalati felhasználásra szánt Rift-kiadással az eredeti modellből, elsősorban úgy tűnik továbbra is a konzumer vonalra fókuszál, miközben a riválisok egyre inkább a technológiára jóval nyitottabb vállalati szegmensre helyezik át a hangsúlyt, mint a HTC a Vive Próval, vagy akár a HP, a napokban bejelentett Reverb headsetével.