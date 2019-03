Már dolgozik a hajlítható üvegborításon a Corning

Az idei év nagy slágerét az okostelefon-piacon egyértelműen a hajlítható kijelzővel szerelt okostelefonok jelentik, az új termékkategóriának is megvannak ugyanakkor a maga kihívásai - az árcédula karcsúsításán kívül is. Noha az eddig debütált modellek, azaz a Samsung Galaxy Fold és a Huawei Mate X gyártói sem nagyon akarják kiadni a kezükből a készülékeket az éles piaci rajt előtt, már látatlanban is sejthető, hogy a telefonok egyik nagy kérdése a kijelző strapabírósága lesz.

A panelokat már önmagában a normál használat is folyamatos terhelésnek teszi ki, és bár a gyártók rendre "több százezer" kibírt hajtogatási ciklusról beszélnek az eszközök kapcsán, valójában majd élesben derül ki, hogy mennyi idő után jelennek meg látható gyűrődések a telefonok hajtásvonalai mentén. Egy másik fontos kérdés, hogy az üvegnél jóval puhább, műanyag borítású hajtogatható panelek mennyire állják majd a sarat a karcolásokkal szemben - vélhetően sokkal jobban kell majd vigyázni azokra a hagyományos, üvegborítású kijelzőt viselő okostelefonoknál.

A problémán mindenesetre már az iparági szereplők is dolgoznak, élükön a Corninggal. A mára az okostelefonok tömegein figyelő Gorilla Glass üvegborítás fejlesztője ugyanis, mint azt a Wirednek nyilatkozva elmondta, már dolgozik a hajtogatható telefonok kijelzőire szánt üvegborítás kifejlesztésén. Utóbbinak, hogy az új eszközkategórián is hozza a hagyományos okostelefonoknál megszokott kijelzőélményt, egyszerre kell vékonynak, ütés- és karcállónak, illetve hajlíthatónak lennie méghozzá egy igen szoros, 3-5 milliméter környéki hajlítási sugár mentén.

A Croning ebből már több pontot is kipipálhat, jelenlegi ultravékony prototípusa ugyanis 0,1 milliméter vékony és 5 milliméteres hajlítási sugár is elérhető vele - leejteni ugyanakkor nem érdemes, az ellenállóság terén még hagy kívánnivalót maga után a termék. A vállalat gyártópartnereinek már mintákat is biztosított fejlesztéseiből, noha azoknál a visszajelzések alapján vagy túl nagy a teljesíthető hajlítási sugár, vagy a leejtéseknek ellenáll rosszabbul az üveg - a cég szerint mindkét elvárásnak egyelőre nem tudnak megfelelni.

A gyártó mindenesetre bizakodó, számításai szerint "néhány éven belül" napvilágot lát a strapabíró, hajlítható üvegborítás, ekkorra pedig talán a hajlítható okostelefonok is fősodorbeli termékekké válnak. Persze addig egyéb kijelzővédő megoldások is felbukkanhatnak a piacon, kérdés például, hogy a védőfóliák gyártói mit lépnek majd az új termékkategória kapcsán.