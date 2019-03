Thunderbolt alapokon jön az USB4

Nem teketóriázott sokat az USB-IF, az USB 3.2 bejelentése, illetve azzal a szabvány nevezéktanának ismételt megkavarása után néhány nappal már elő is állt a következő főverzió első részleteivel. A szervezet továbbra is kínosan ügyel rá, hogy kerülje a következetes elnevezéseket, az új szabvány ezért USB 4.0 helyett USB4 néven rajtol, egyik legfontosabb újítása pedig hogy architektúrája a Thunderbolt specifikációin alapszik, így visszafelé nem csak a korábbi USB szabványokkal, de a Thunderbolt 3-mal is kompatibilis lesz.

Az Intel már két évvel ezelőtt bejelentette, hogy az általa fejlesztett adatátviteli szabvány specifikációit licencdíjmentesen elérhetővé teszi - most pedig együttműködését az USB-IF szervezetével is kiterjesztette az USB új generációjának létrehozására. Kifejezetten ígéretes fejlesztésről van szó, a Thunderbolt 3 alapoknak köszönhetően ugyanis a szabvány több adat- és megjelenítési protokoll párhuzamos használatát is támogatja. A szervezet tehát az USB4-gyel az adatátvitelt, megjelenítést és az energiaellátást is közös nevezőre hozná, egyetlen USB-C aljzaton keresztül - lényegében ahogy azt a Thunderboltnál is láthattuk. Az újonnan bevezetett adatbusz eközben visszafelé kompatibilis lesz az USB 3.2-vel és USB 2.0-val is.

A szabvány kétsávos működéssel akár másodpercenkénti 40 gigabites adatátvitelre is képes, ez a tempó megegyezik a Thunderbolt 3 értékével, és mintegy duplája, a nemrég bejelentett USB 3.2 csúcsteljesítményének - egész pontosan az USB 3.2 Gen 2x2 szabványénak. Igaz az ilyen sebességű adatátvitelhez már az azt támogató kábeltípusra is szükség lesz, a kétsávos működést korábbi generációkhoz használt vezetékek is támogatják majd.

Az USB4 pontos specifikációit a szervezet várhatóan az idei év közepére véglegesíti, azok összeállításában és ellenőrzésében jelenleg több mint ötven nagyvállalat vesz részt. A tervek szerint ezzel egyidőben készül majd el a frissített USB-C specifikáció is, amely a nagyobb teljesítményt kihasználó kábelek tervezésére vonatkozik majd. Az USB-IF és az Intel összeborulásának sok gyártó örülhet, hiszen egészen idáig a Thunderbolt 3 támogatásához egy plusz lapkára is szükség volt a rendszerekben, míg az USB4-gyel ez a képesség is integrálódhat az univerzális busz vezérlőjébe. A technológiát támogató készülékek piaci rajtja persze még odébb van, az első USB4-es eszközökre leghamarabb 2020-ban számíthatunk. Addig legalább lesz idő barátkozni a hétről hétre követhetetlenebb nevezéktannal.