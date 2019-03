Kétmillió fizető felhasználónál jár a Facebook Workplace

Kétmillió fizető felhasználónál jár a Facebook vállalati felhasználásra szánt Workplace szolgáltatása. A 2016 októberében rajtolt céges kommunikációs platform legújabb mérföldkövéről a közösségi óriás blogposztban számolt be, amelyből kiderül, a cégnek az elmúlt év során több jelentős partnert is sikerült szolgáltatásába csábítania, mint a Nestlé, a Vodafone, a Delta Air Lines vagy a National Austarlia Bank.

A termékkel a Facebook a Slack és hasonló megoldások által is ostromolt vállalati kollaborációs piacból igyekszik kivágni saját szeletét - stratégiájának előnye pedig, hogy a felület úgy néz ki és úgy működik, mint a legtöbbek által jól ismert Facebook, így nem kell külön betanítani a dolgozókat a működésére. Itt is ugyanúgy lehet posztolni a hírfolyamba, chatelni, feltölteni dokumentumokat, fotókat és videókat korlátlan mennyiségben, és élő videóközvetítések indítására is lehetőség van. A céges Workplace-en belül, tetszőleges számú szegmentált csoport létrehozható a vállalat igényeinek megfelelően, a megoldás továbbá egy sor népszerű szolgáltatással integrálódik, mint a Box, a Google Cloud vagy a Salesforce termékei.

A munkatársak SSO-val jelentkeznek be a felületre, de a Facebook a biztonságra és az adatvédelemre is kiemelten odafigyel a havidíjért cserébe. Az oldal teljesen elkülönített a hagyományos Facebooktól, saját belépő felülettel és önálló mobilos alkalmazással rendelkezik. A havidíjért teljes kontroll jár a cégeknek, az IT csapatok külön eszközöket kapnak a felületek karbantartásához, a rendszergazdák pedig személyes támogatásban részesülnek a Facebooktól vagy a Workplace Partner Programban részt vevő, minősítéssel rendelkező cégektől.

A Workplace-ügyfelek között a Facebook szerint már 150 olyan vállalat van, amelynek több mint 10 ezer alkalmazottja használja a szolgáltatást - az említett kétmillió fizető ügyfél mellett pedig még "töb millió" további felhasználó is ott van, akik az ingyenesen próbaidőben használják a Workplace-t, vagy a nonprofit szervezetek számára elérhető Workplace for Good programban vesznek részt. A szolgáltatás havidíja aktív felhasználónkén három dollár, ugyanakkor a közösségi óriás azon cégek számára, amelyek ötezernél több alkalmazottat eresztenének rá, egyedi ajánlatokat is kínál.

Persze a Workplace-nek még van hova felzárkóznia, a Spiceworks tavaly év végén közzétett, kollaboratív vállalati alkalmazásokat vizsgáló kutatása szerint ugyanis a szegmenst kitartóan a Skype for Business vezeti, a második helyre pedig tavaly a Microsoft Teams zárkózott fel. A harmadik helyen a Slack áll, amely egyébként nemrég számolt be róla, hogy a elérte 10 milliós napi aktív felhasználószámot, amelyhez a Venturebeat szerint 3 millió fizető ügyfél párosul. A negyedik helyen a Google Hangouts áll, a Workplace pedig a kutatás alapján egyelőre csak az ötödik helyet foglalja el.