Év végére slágertermék lehet a nagy SSD

Egy év alatt átlagosan több mint 50 százalékot estek az 1 terabájtos SSD-k árai - közli a DigiTimes. A híroldal kimutatása szerint tavaly ilyenkor még 10 000 tajvani dollár körül kínálták a felsőkategóriás 1 terabájt kapacitású modelleket. Pár hónappal később az árcédula 8000-re, majd őszig 4-5000 tajvani dollárra esett, most pedig esetenként már 3000 dollárért is vannak modellek. A komoly csökkenés hátterében a NAND chipek árának heves mérséklődése áll, mely tendencia folytatódni látszik. Ennek hála a jelenleginél szélesebb vásárlókör számára válhatnak elérhetőek az 1 terabájtos SSD-k az év végéig.

A szóban forgó kapacitású meghajtók egy része már most is viszonylag kedvező áron szerezhető be. A SATA csatolós modellek közül több elérte a bruttó 40 000 forintos határt, amely egybevág a DigiTimes által közölt árcsökkenés mértékével. Jelen állás szerint még tovább apadhatnak az árak, év végére pedig a bruttó 30 000 forintos szintet is elérhetik az 1 terás meghajtók, amennyiben addig nem befolyásolja érdemben semmi a termelést.

Tajvani elemzők szerint a lejtmenet oka most is a túltermelésben keresendő. A 64 rétegű 3D NAND-ok gyártását mindegyik piaci szereplő sikerrel futtatta fel a tavalyi évben, azóta pedig már a további nagyjából 50 százalékos kapacitássűrűséggel kecsegtető 96 rétegű chipek termelése is beindult. A megnövekedett kínálatot azonban nem képes lekövetni a piac, az igények alulmúlják a korábbi elvárásokat. A DRAMeXchange szerint a jelenség mögött a Kína és Amerika közötti gazdasági háború, az Intel limitált gyártókapacitása, illetve a fokozatosan gyengülő okostelefonos eladások egyaránt ott vannak.

A piacvezető Samsungot ezek nem érhették annyira váratlanul, hisz a dél-koreai szereplő már 2016 őszén komoly árcsökkenést várt. A gyártó akkor azt prognosztizálta, hogy az évtized végére akár a negyedére is csökkenhetnek a flash-alapú meghajtók árai. A Samsung szerint ezzel az 500 gigabájtos SSD-k ára az 1 terabájtos HDD-k szintjére kellene mérséklődjön, amely jelen állás szerint nagyjából bruttó 13-14 000 forintos összeget jelentene. (A legolcsóbb 500 gigabájtos SSD-k ára most bruttó 20-22 000 forint környékén mozog.)