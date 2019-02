Gépi látással is lehet gyereket nevelni

Nem is gondolnánk, mi mindent ki lehet hozni egy Raspberry Pi 3B+-ból a gépi látás területén. Szalontay Zoltán, az IFUA Horváth & Partners AaaS (Analytics as a Service) szegmensének vezetője a 2018-as HWSW mobile! termékfejlesztési konferencián tartott előadásából többek között az is kiderül, hogyan lehet az apró és olcsó platformmal, illetve egy jó adag leleményességgel rendet tartatni egy gyerekszobában.

A cloud computing és a GPU-k elterjedésével ma már könnyen lehet Machine Learning alkalmazásokat létrehozni. A másik oldalon, az IoT alkalmazások terjedésével egyre olcsóbb és erősebb Edge eszközöket (végberendezéseket, szenzorokat) használunk. Előadásában Szalontay Zoltán összefoglalta, hogy egy Raspberry Pi 3B+ eszköz használható-e - és ha igen, akkor milyen korlátozásokkal - Computer Vision feladatokra. Az előadásban a kialakított fejlesztői környezet mellett néhány tipikus CV alkalmazás (objektum detektálás, követés, arc felismerés) példája is felbukkan, melyek rávilágítanak a GPU nélküli rendszer korlátaira.