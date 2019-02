Minden tizedik magyar felnőtt visel okosórát vagy -karkötőt

Az okosórák és okoskarkötők használatát mérte fel az eNET a 18 évnél idősebb magyar internetezők körében, és vetette össze egészségtudatossággal kapcsolatos eredményeiket az eszközöket nem használó válaszadókkal. A felmérés szerint a hazai felnőtt internetezők több mint fele használt már valamilyen eszközt a fizikai aktivitása vagy állapota méréséhez, akár okosórát, aktivitásmérőt, okostelefonos alkalmazást. Azóta nyolc százalékuk viszont már egyiket sem veszi igénybe, mivel az eszközt elfelejtette hordani vagy az adatokat semmire nem használta.

Összességében jelenleg nagyjából 2,6 millió felnőtt magyar internetező szokta mérni valamilyen módon az aktivitását, méghozzá negyedük valamilyen okostelefonos alkalmazással, harmaduk pedig hagyományos eszközzel, akár vérnyomásmérővel vagy vércukorszintmérővel. Tíz hazai internetezőből viszont csak egy visel kifejezetten okosórát vagy okoskarkötőt az aktivitás méréséhez, köztük pedig legnagyobb arányban a fővárosiak (15%) és a tanulók (16%) képviseltetik magukat.

Népszerűbb az okosóra

A két csuklón viselhető eszköztípus közül az okosórák iránt nagyobb az érdeklődés az eNET felmérése szerint, és korábban is léptek be a piacra mint az okoskarkötők használói. Az okosórát viselők 42 százaléka már több mint egy éve hord ilyen típusú eszközt, 32 százalék az elmúlt egy évben jutott hozzá, 26 százalék pedig az elmúlt félévben. Egyébként a viselhető eszközzel jelenleg nem rendelkezők közül is az órát szívesebben próbálnák ki a felhasználók (13%) mint egy karkötőt (7%).

A kutatók magyarázata szerint a magasabb árkategórias okosórák hamarabb jelentek meg a piacon, míg az alacsonyabb árú, mégis viszonylag megbízható méréseket produkáló karkötők csak az elmúlt 1 évben váltak elérhetővé. Bár okoskarkötőket 40 százalék így is már több éve használ, további 20 százalék pedig az elmúlt egy évben és 40 százalék az utóbbi félévben kezdte el hordani az eszközt. Arról viszont az eNET nyilvános kutatása nem számol be, hogy mennyi valójában az okosórákat és okoskarkötőket viselők megoszlása a felnőtt magyar internetezők körében.

Az okosóra-használók közt leginkább az Apple Watch, a Samsung Watch és a Huawei Watch a népszerű, ami a Samsung Health és a Huawei Health kapcsán a legnépszerűbb alkalmazásokban is tükröződik, de az appok közt népszerű még a Nike+ és a RunKeeper is a hazai felmérés szerint. Az okoskarkötőt viselők táborában pedig egyértelműen a Xiaomi Mi Band termékei a legelterjedtebbek, amely megfelel az EMEA régió aktuális trendjeinek is, miközben a Fitbitet a kutatási jelentés meg sem említi.

Éjjel-nappal

Az okosórákat és a -karkötőket viselők kétharmada minden nap hordja az eszközt. Az okosórások kétharmada "kizárólag napközben" teszi fel azt a karjára, és 45 százalékuk aktívan használja az órákat hívások fogadására és indítására, vagy pedig üzenetek olvasására is. A karkötőt viselők közül 60 százalék viszont kifejezetten éjszaka is viseli az eszközt, ebből következően ők az alvásukat is monitorozzák. A legnépszerűbb funkció viszont mindkét viselhető megoldással kapcsolatban a lépésszámlálás. A felmérés alapján a felhasználók elégedettek a funkciók működésével, és leginkább a vérnyomásmérést hiányolják.

További érdekesség, hogy a karkötők viselői közül többen szinkronizálják az adatokat okostelefonnal vagy számítógéppel (68%) mint az okosórával rendelkezők (44%). "Ez részben magyarázható azzal, hogy a karkötők kijelzője kisebb, így részletesebb adatok megjelenítésre kevésbé alkalmas" - írja az eNET. Mindkét típust a fogyasztók nagyjából kétharmada inkább csak általános érdeklődésből használ, de a karkötősök közül többen használják azt az egészségük monitorozására is (57%) mint amennyien az okosórások (38%). Szintén többen követik a sportteljesítményüket a karkötőkkel (30%) mint az órákkal (10%). Az órák viselőinek 10 százaléka viszont az orvosának is megmutatja az adatokat, bár például az Apple Watch Series 4 EKG-mérő funkciója Európában még nem is elérhető a szabályozó egészségügyi felügyelet jóváhagyása híján - ezt követően valószínűleg még több felhasználó mutatná az adatait az orvosainak.

Így is valamivel többségben vannak mindkét eszköztípusnál azok, akik szerint az eszközök jelentős (21-26%) vagy kis mértékben (30-41%) befolyásolják az életüket - a karkötő 38 százalék, az óra 43 százalék szerint nincs befolyással semmire. Az eNET felmérése szerint azonban az okoseszközök használói összességében tudatosabbak az egészségüket illetően mint mások. Az okoseszközt viselők 56%-a jónak vagy nagyon jónak véli a saját egészségi állapotát, míg ugyanez az felnőtt internetezők mindössze 46%-ára igaz - írja a kutatócég. Az okoskarkötőt viselők 63 százaléka szokott sportolni, ami kiemelkedően jó eredménynek számít. Bár vélhetően nem a karkötő miatt kezdenek el sportolni a felhasználók, hanem inkább a sportolás mellé vesznek karkötőt, de általában véve is igaz lehet, hogy például a lépésszámfigyelés arra serkenti az okosórát vagy -karkötőt használókat, hogy többet mozogjanak egy nap.

Metodológia

Az eNET 1351 fő megkérdezésével, 2018 novemberében végezte "Okosóra és okoskarkötő" kutatását. A felmérés a Véleményem Van (Veva.hu) online kutatási közösség tagjainak körében készült. Az adatok nem, kor és régió alapján reprezentálják a 18 és 65 év közötti, internetező népesség véleményét.