Androidra, iOS-re és Nintendo Switch-re is úton van az Xbox Live

Széles körű Xbox Live támogatást visz a Microsoft Android és iOS platformokra, valamint Nintendo Switch-re. A terjeszkedés a vállalat idei GDC játékfejlesztői konferenciára meghirdetett egyik programpontjának leírásából derült ki, amelyet a Windows Central csípett el. A keresztplatformos Xbox Live használat persze most sem teljesen idegen a cégtől, a Minecraftba például mindhárom platformon ezen keresztül lehet bejelentkezni, a vállalat ugyanakkor külső fejlesztők címeinél eddig nem tette elérhetővé a megoldást.

Ez hamarosan változik, ahogy a GDC-s kiírásból kiderül, a fejlesztőknek rövidesen lehetőségük lesz keresztplatformos rangsorok, közösségi rendszerek, játékban szerzett kitüntetések bevezetésére - sőt, a különböző mobileszközökön és Nintendo Switch-en átívelő multiplayer játékmód implementálására is, a vállalat új, keresztplatformos SDK-jával.

Mindehhez a Microsoft a 2018 elején felvásárolt, PlayFab backendet veti be, amelynek tesztelése már egy ideje zajlik a vállalatnál. Az eredetileg AWS alapokon működő PlayFabet a cég folyamatosan költözteti át a saját szolgáltatására, a megoldással pedig a fejlesztőknek könnyen használható és skálázható backendet ígér, kifejezetten a mobilos játékok mögé. Ennek megfelelően a vállalat az Android és iOS mellett Nintendo Switch-hez is kínál vele SDK-t - de a backend akár UWP-s játékokhoz is befogható.

Az Xbox Live a Microsoft szerint jelenleg 400 millió készüléken érhető el, aktív felhasználóbázisa pedig 68 millió fő - a mobilos platformok felé történő nyitással a cég több mint kétmilliárd potenciális eszközt érhet majd el. Az új SDK-t tehát teljes pompájában először a március 18-22 között rendezett GDC konferencián mutatja majd be a redmondi óriás.

A lépés különösen a Nintendo Switch felhasználók számára lehet fontos, a japán cég platformján ugyanis a közösségi lehetőségek erősen korlátozottak, ahogy az Ars Technica is kiemeli, még a hivatalos hangalapú chat is egy különálló okostelefonos alkalmazásba van száműzve. A platformok közötti átjárásra egyébként a szegmens egyre több szereplője fordít figyelmet, beleértve a népszerű Fortnite mögött álló Epic Gamest is, logikus lépés tehát a Microsoft részéről, hogy még időben igyekszik minden eszközön beállítani saját közösségi és rangsorolási funkciókat kezelő, illetve multiplayer hátterét a játékok mögé.