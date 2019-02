Több mint napi 6 órát interneteznek a felhasználók

Megjelent a legfrissebb Digital jelentés, amely minden év elején igyekszik összefoglalni az aktuális trendeket a Hooutsuite és a We Are Social összeállításában. A jelentés készítői szerint 2018 különösen kiemelkedő év volt a digitális növekedés tekintetében, hiszen tavaly összesen 366 millió új internetező csatlakozott a hálóhoz, így összesen már 4,39 milliárd felhasználó van jelen, azaz a teljes népesség 57 százaléka. A mobiltelefon használók száma pedig 100 millióval 5,11 milliárd egyedi felhasználóra nőtt, ami a népesség 67 százalékának felel meg. A közösségi médiát az internetezők közül összesen 3,48 milliárdan használják, 9 százalékos növekedéssel a tavalyi adatokhoz képest.

A teljes Digital 2019 jelentés gobális áttekintése

A növekedés természetesen főként a fejlődő országoknak köszönhető, hiszen például Észak-Amerikában, Nyugat- és Észak-Európába már bőven meghaladta a 90 százalékot az internetezők száma az életkor figyelembevétele nélkül. Eközben viszont Közép-Afrikában még mindig csak 12 százalékos az arány, de Kelet- és Nyugat-Afrikában vagy Dél-Ázsiában még a régiós népesség fele sem csatlakozik az internethez. 2018-ban viszont ezek a területek is egyre jobban elkezdtek kapcsolódni az internethez, például Indiában az elmúlt 12 hónapban közel 100 millióval nőtt a netezők száma - tehát a globális növekedés több mint negyede az országnak köszönhető.

100 nap online egy évben

Azonban az interneten töltött idő átlaga nem nőtt a felhasználók számával együtt, mivel 2018-ban még 6 óra 49 percre volt tehető egy felhasználó online töltött ideje egy átlagolt napon, ami 2019-re 6 óra 42 percre csökkent. Összességében viszont még így minden egyes felhasználó egy évből 100 napot online tölt el, vagyis az évnek több mint negyedét. A The Next Web magyarázata szerint a csökkenés valószínűleg nem a tudatosabb internetezésnek, és a nagyvállalatok újonnan bevezetett "jóllét" funkcióinak köszönhető, hanem mivel a fejlődő országok frissen internethez kapcsolódói lakosai még tanulják a lehetőségeket.

Valójában azonban az országok szerinti bontásból látszik, hogy pont a fejlődő országokban tapasztalható a legnagyobb mértékben az online töltött idő. A Fülöp-szigeteken egy átlagos felhasználó több mint 10 órát tölt online egy nap, de Brazíliában, Tájföldön vagy Kolumbiában is több mint 9 órát interneteznek a felhasználók. Érthető, hogy mostanában a cégek miért küzdenek a fejlődő országok felhasználóinak figyelméért különböző Lite alkalmazásokkal vagy új funkciókkal. Eközben talán mégis a "jóllét" érdekében például az európai felhasználóknál sokkal kevesebb online töltött idő tapasztalható. Többek közt Spanyolországban, Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban vagy Németországban is "csak" nagyjából 4,5-5 órát interneteznek a felhasználók - Magyarországot nem tünteti fel a kutatás. A legkevesebb viszont a japánok internetezéssel töltött ideje, ami kevesebb mint 4 órát jelent egy nap.

A fele mobilozás

Az internetes kapcsolódás csaknem fele mobilról történik a Digital Trends kutatása szerint. Az említett 5,11 egyedi mobilhasználó a jelek szerint 5,45 milliárd okostelefonnal és további 2,44 "butatatelefonnal" (feature phone) rendelkezik az Ericssontól merített eredmények szerint. Ahogy pedig már mi is megírtuk az App Annie jelentése alapján, a felhasználók világszerte 194 milliárd appot töltöttek le 2018 során, miközben a tavalyi évhez képest 23 százalékkal több pénzt, 101 milliárd dollárt költöttek az alkalmazásokra, ami egy átlagos felhasználóra lebontva 20 dollárt jelent.

A fokozott mobilhasználatból pedig nyilván megnövekedett mennyiségű adathasználat is következik. Így világszerte havi szinten összesen 20 milliárd gigabájt mobiladatot fogyasztanak a felhasználók - idézi a Digital 2019 az Ericsson Mobility Reportját. Ezek alapján pedig egy átlagos okostelefon 7 gigabájt mobiladatot fogyaszt minden egyes hónapban világszerte.

Metodológia

A Digital 2019 felmérést a Hootsuite, a We Are Social és a Kepios készítette a 2012-től indított összefoglaló sorozatnak megfelelően. A 221 diából álló bemutatóhoz a cégek több különböző forrást használtak fel, köztük vállalatok saját adatait, piackutató cégek jelentéseit, kormányzati szervek és civil szervezetek adatait. A jelentés készítői megjegyzik, hogy nem állnak közvetlen viszonyban az összeállításban említett cégekkel, így a Digital 2019-t egyik sem szponzorálta azok közül. A kutatók a globális jelentés mellett országos jelentéseket is készítenek, de egyelőre a legfrissebb magyarországi jelentést egy évvel ezelőtt adták ki.