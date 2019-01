Feltúrta videós ajánlórendszerét a YouTube

Folytatja az év elején megkezdett tartalomtisztítási folyamatot a YouTube, ezúttal éppen az álhíreket és áltudományos témákat feldolgozó videók között. Bár a megtévesztő tartalmakat továbbra sem távolítja el a cég a platformról, de a bejelentés szerint nem szerepelteti majd azokat az ajánlott videók között. A felület már régóta küzd az angolul "rabbit hole"-nak nevezett jelenséggel, mikor a rendszer algoritmusa folyamatosan egyre elképesztőbb videókat ajánl, hogy a szolgáltatásban tartsa a nézőket, viszont ezzel a YouTube az álhírek egyik legfőbb terjesztőjévé vált.

Tavaly is bevezetett már a vállalat egy kisebb újítást, mikor a konspirációs-elméleteket és egyéb megosztó témákat tartalmazó videók mellett a Wikipédia szócikkek részleteit kezdte megjelentetni, de ez elég jelképes lépésnek számított, mivel akkor a videók és az ajánlórendszer is megmaradt. Úgyhogy az algoritmusok megváltoztatása már eggyel komolyabb lépésnek számít, főleg annak tekintetében, hogy a cég korábban ezt túl nehéznek találta.

Az emberi beavatkozás nélkül működő mély neurális hálózatot ugyanis még 2016-ban a fejlesztők úgy alakították ki, hogy az nem különíti el a tematikákat. Emiatt viszont az algoritmus a hírekkel és a politikai ajánlásokkal problémákba ütközött, mivel míg egy "macskás videónál" kevésbé számít az ajánlás, addig a híreknél nagyon is. Eddig viszont az algoritmus csak arra fókuszált, hogy marasztalja a felhasználókat, miközben egyre több hirdetést mutat számukra, és ezzel termeli a bevételt. Tehát egészen eddig a pontig rendszernek egyáltalán nem tartozott a feladatai közé a problémás videók kiszűrése.

Fokozatosan változó algoritmus

Most viszont a YouTube úgy döntött, hogy a nézettség helyett a "nézői elégedettséget" helyezi középpontba, és ennek megfelelően változtat a korábbi gyakorlaton. Azaz innentől kezdve az ajánlóalgoritmus pusztán a nézettség (views) helyett figyelembe veszi majd a videókon elhelyezett kedveléseket és nem-kedveléseket, valamint különböző kérdőívekből és "jól eltöltött időből" származó mutatókat. A cég közleménye szerint az elmúlt évben már "több száz" módosítást végzett az ajánlórendszer minőségének fejlesztése érdekében.

Ennek eredményeként egyrészt kevésbé ajánl majd a rendszer álhíreket, továbbá félrevezető című és leírású videókat, mint például komoly betegségekre gyógyírt kínáló csodaszereket, a laposföld-elméletet hirdető videókat vagy a 2001. szeptember 11-i terrortámadáshoz kapcsolódó hamis állításokat. A változást a közlemény szerint a cég részben a gépi tanuló rendszer változtatásával, továbbá valós szerkesztőkkel éri el, akik az irányelvek alapján szűrik a videókat, és ezzel együtt tanítják a gépi tanuló rendszert is.

A félrevezető tartalmú videók mellett azonban másban is változik a rendszer, kevesebbet ajánl majd az azonos témakörökhöz tartozó videókból is. A felhasználók visszajelzése szerint ugyanis a túl sok hasonló videó ajánlása is fárasztó, például egy sütireceptes videó megtekintése után az algoritmus elárasztja az ajánlásokat további sütivideókkal. Ehelyett a Google videós platformja a jövőben nagyobb témagyűjteményből választja majd ki az ajánlásokat - ígéri a cég.

Frissítési hullám

Az elmúlt hetekben a YouTube már sokadik lépést teszi idén a videós platform tartalmainak csiszolgatása érdekében, pár hete a veszélyes kihívásokat és beugratásokat bemutató videók tiltását jelentette ki egyértelműen. Előtte pedig a hirdetésbarát tartalmak feltételeit próbálta a cég egyértelműsíteni, úgy mint a trágárság, a gyűlölködés vagy a közelmúltbeli érzékeny események tartalmainak elfogadható és nem elfogadható határvonalai.

A vállalat igyekszik hangsúlyozni, hogy a mostani változtatás csak a YouTube tartalmainak egy százalékát érinti, ami meglepően csekély aránynak tűnik ahhoz képest, hogy a felületen mennyi hasonló félrevezető videóval lehetett eddig találkozni - ezek szerint az ajánlórendszer miatt. A cég szerint viszont az algoritmus változtatásának és a konspiráció elméletekre, áltudományra építő videók kiszűrésének következtében jelentősen javul a nézők számára az oldalon töltött idő élménye. A videókat viszont a cég most sem veszi le az oldalról, mivel azok elméletben megfelelnek a közösségi irányelvekben írtaknak (ellentétben a veszélyes kihívásokkal), úgyhogy például a laposföldhívők csatorna feliratkozóinak továbbra is ajánlhatja a rendszer az ezzel kapcsolatos videókat, és meg lehet majd találni ezeket a tartalmakat a keresőből is. A cég szerint ezzel a módszerrel egyensúlyt tud teremteni a szólásszabadság meghagyása, valamint a felhasználóknak ajánlott tartalmak iránt érzett felelőssége között.

A változásokat egyelőre csak az Egyesült Államok felhasználói tapasztalhatják, de ahogy a gépi tanuló algoritmus fokozatosan fejlődik, a cég úgy terjeszti ki azt a többi ország felhasználóinak. A minél gyorsabb európai bevezetés pedig már csak azért is fontos lesz, mivel az Európai Bizottság is sürgeti az álhír-kérdés megoldását, ezért a Google-nek is folyamatosan fel kell mutatni az eredményeket az Európai Unió számára.