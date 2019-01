Októberre kivezeti a G Suite a klasszikus Hangoutsot

Kihirdette a Google a határidőt, mely szerint a klasszikus Hangouts még októberig fog a G Suite felhasználóival maradni, de a vállalat addig is fokozatosan alakítja át a termékeket. A végső cél, hogy októberre már a Hangouts Chat és a Hangouts Meet rendelkezzen a hagyományos csevegőplatform minden tulajdonságával. Úgyhogy a most kihirdetett ütemezés szerint április 16-án már elkezdődnek a változások, ami előtt az adminisztrátoroknak még lesz néhány feladatuk. Majd április és szeptember között a klasszikus Hangouts funkciói megérkeznek a Chatbe, és októbertől kezdve a Google végleg elérhetetlenné teszi a régi szolgáltatást.

Április 16-tól a jelenlegi klasszikus Hangouts felhasználói számára elérhetővé válik a Hangouts Chat webes és mobilappos változata, amelyet párhuzamosan használhatnak - az átjárhatóságról itt található leírás. Azonban az adminisztrátorok számára lesz néhány változás, mivel innentől kezdve a Chat admin beállításain keresztül lehet kezelni a klasszikus Hangoutsot és a Chatet is. Továbbá az Admin konzol Hangouts Chat beállításai közt megjelenik egy olyan lehetőség, amellyel le lehet majd kapcsolni a klasszikus Hangouts felületét, ha a cég elérkezettnek látja erre az időt.

Az Admin konzol felületén a Google Hangouts oldala pedig Hangouts Meet névre vált, és innentől kezdve a Hangouts videó és a Hangouts Meet beállításait is a felületről lehet végezni. A Google Vault felhasználóinak pedig különösen érdemes lesz a változásokra figyelni, mivel a klasszikus Hangouts megőrzési szabályai helyett szintén a Chat szabályai lépnek majd életbe április 16-tól, úgyhogy a határidőig körültekintően be kell azt állítani.

Hangouts Chat

Várhatóan április és szeptember között pakolja át a vállalat a Hangouts funkcióit Chatbe, úgy mint a Gmaillel kapcsolatos integrációkat, a Google Voice segítségével indítható hanghívásokat, a jobb videóhívásokat, és hogy a felhasználók a más domaineken lévő partnerekkel és ügyfelekkel is tudjanak megbeszéléseket folytatni a rendszeren keresztül. A Google azt ajánlja, hogy a változások nyomon követése miatt a vállalati felhasználók a G Suite Updates blogot kövessék, és tekintsék át a Chat dokumentációját. Továbbá a cég megjegyzése szerint a klasszikus Hangouts-ról a Chatre akár azonnal is lehet váltani, vagy még be lehet állítani a szükséges módosításokat a következő hónapokban, de legkésőbb szeptemberig - mivel után a hagyományos Hangouts végleg eltűnik G Suite-ról.

Konzumer oldalon még marad a Hangouts

Emellett viszont a konzumer felhasználóknak biztosított Hangouts kivezetéséhez továbbra sem érkezett ütemterv, amely egy korábbi iparági információ szerint még 2020-ig lesz elérhető. Bár eredetileg a Duo és az Allo vette volna át a Hangouts konzumer változatának helyét, de idő közben a Google már azt is bejelentette, hogy márciusban kivezeti az Allo chatalkalmazást. A Duo videochat-alkalmazás viszont a jelenlegi információk szerint marad, továbbra is elérhető az androidos tabletek mellett iPadekról, Chromebookokról és egyéb okoskijelzőkről is.

A Duo mellett azonban a Google tervei szerint konzumer felhasználásra is megjelenik majd az eredetileg vállalati felhasználóknak szánt Chat és Meet, így ezek fogják kiváltani a mostani klasszikus Hangoutsot. A cég szerint azonban a Chat ás a Meet ingyenes változatai csak majd a G Suite átalakítások után fognak megjelenni, tehát 2020 továbbra is elképzelhetőnek tűnik a konzumer változtatások éveként, de pontos ütemtervet későbbi időpontra ígért a vállalat.