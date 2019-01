Sorban távoznak a Snaptől az igazgatók

Összesen 14 százalékot esett a részvényárfolyam, miután a Snap pénzügyi igazgatója, Tim Stone is bejelentette a távozását. A vállalat Amazontól igazolt pénzügyi igazgatója nagyjából 8 hónapot töltött a vállalatnál, mielőtt a távozás mellett döntött. Igaz, a tőzsdefelügyeletnek küldött jelentésben is szerepel, hogy a búcsút nem valamilyen nézeteltérés okozza, Stone segédkezik még az utódja megtalálásában és marad legalább a következő havi pénzügyi negyedéves jelentés megjelenéséig, de mindez kicsit sem nyugtatta meg a befektetőket.

Stone távozásának hátterében egyébként a Financial Times információi szerint több személyes probléma is állt, mivel legszívesebben a tavaly szeptemberben távozó Imre Khan stratégiai igazgatói pozícióját foglalta volna el, amelyet helyette két kívülről igazolt munkavállaló vett át. Érthető módon a pénzügyi igazgatónak az is problémát jelentett, hogy egy Amazon-méretű cégtől a nem olyan rég tőzsdére lépett, és jóval kisebb Snaphez kellett beállnia. Eközben viszont a Snapchat cégének nagy tervei voltak Stone-nal, akinek a nyereségre kellett volna vinni a vállalatot.

Evan Spiegel (középen) újabb igazgatókeresésre készülhet

Egyelőre a nyereség továbbra sincs kilátásban, bár a Stone távozását is közlő jelentésben a vállalat megemlítette, hogy legalább a bevétel az előzetes várakozásoknak megfelelően alakul, és a korábban közölt 355-380 millió dollárból inkább a magasabb összeg felé hajlik majd a mérleg nyelve. A részvényárfolyam viszont Stone közreműködésével sem ívelt felfelé, csak az utóbbi hat hónapban nagyjából 50 százalékot esett, és a pénzügyes távozásának hírére még tovább zuhant. Jelenleg a részvényárfolyam kiszállt már a lefelé ívelő tendenciából és most 5,70 dolláron áll, de ez a közelében sincs a 2017 márciusi 24 dolláros tőzsdei nyitásnak. Más szavakkal a közösségi háló a korábbi 31 milliárdos tőzsdei értékeléséhez képest jelenleg kevesebb mint 8 milliárd dolláros értékeltséget tud felmutatni.

Csak az elmúlt két évben pedig már 20 fontosabb vezető távozott a pozíciójából. Szintén a héten értesült a Business Insider a HR-ért felelős Jason Halbert kilépéséről is, bár ezt a Snap nem említette a SEC-nek küldött jelentésében. Azonban tavaly év végén távozott a cégtől a globális stratégiai partnerségekért felelős Elizabeth Herbst-Brady és a tartalmi igazgató Nick Bell. Úgyhogy a vállalatnak sok igazgató hiányával, keresésével is meg kell küzdenie, miközben megújulásra sem volt képes az utóbbi időben, amit maga Evan Spiegel vezérigazgató vallott be a tavaly kiszivárgott belső levélben. A cég többek közt a fejlődő régiókra és az idősebb korosztályra szeretne fókuszálni, amihez még sok átalakításra lesz szükség, de igazgatók nélkül mindez nem lesz egyszerű.