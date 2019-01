Apple Mapsre vált a DuckDuckGo

Az Apple Maps mellett tette le a voksát a DuckDuckGo. A szigorú adatvédelméről ismert kereső mögött már asztali felületen, illetve mobileszközön is az Apple MapKit JS keretrendszere dolgozik, a helyszínekre, címekre való keresés közben. A funkció pontosan úgy működik, ahogy azt más keresőkben is megszokhattuk, földrajzi helyek, címek, helyi üzletek vagy üzlettípusok vagy közeli helyek keresése esetében a rendszer automatikusan feldob egy oldalt elhelyezkedő térképdobozt, más kereséseknél pedig a "Maps" fülre kattintva érhető el a felület. A cég blogposztjában siet hangsúlyozni, hogy szigorú biztonsági és adatvédelmi előírásai az új integrációra is vonatkoznak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a DuckDuckGo és az Apple pontosan milyen feltételek mellett folytat együttműködést, a The Verge erre vonatkozó kérdésére a kereső mindössze annyit nyilatkozott, a megállapodás részletei bizalmasak. Ennek megfelelően az sem tudható, hogy fizet-e a cég a térképszolgáltatásért. Utóbbit egyébként lehetőség van webes felületeken ingyenesen is igénybe venni az Apple-től, noha ebben az esetben napi 250 ezres térképmegtekintési korlátot szab meg a cupertinói óriás.

A tavalyi WWDC fejlesztői konferencián bejelentett webes MapKit JS hivatalosan még béta címkét visel, láthatóan azonban már elég jól működik ahhoz, hogy bevethető legyen - a DuckDuckGo az elsők között iratkozott fel a szolgáltatásra. A kereső egyébként egészen idáig csak korlátozott helyadatokkal tudott szolgálni, amelyeket több szolgáltatástól halászott össze. A megjelenő térképdoboz mögött a nyílt forrású OpenStreetMap dolgozott, útvonal-tervezési opciói között pedig a Bing, a Here Maps, illetve a Google térképe is ott volt.

A választás abban a tekintetben nem meglepő, hogy az Apple is igyekszik hangsúlyozni a személyes adatok védelmét térképszolgáltatásában, amit a vállalat tavaly nyári konferenciáján Tim Cook is kiemelt - a Maps alapos tatarozásával együtt. A cég térképének hat évvel ezelőtti katasztrofális rajtjára biztosan mindenki emlékszik, a szolgáltatás pedig bár azóta sokat javult, hagyott még kívánnivalót maga után, főleg olyan versenytársak termékei mellett mint a Google. A cég a minőség javításához elkezdett külső felek, mint az említett OpenStreetMap helyett a saját maga által begyűjtött térképadatokra támaszkodni. Persze eltart még egy ideig, míg abból annyit felhalmoz majd, mint a konkurencia, amit jól mutat, hogy a szolgáltatás újrarajzolt verziója egyelőre csak Kalifornia és Nevada bizonyos területein érhető el.

Az mindenesetre biztató, hogy eközben a vállalat kiemelt helyen kezeli a privát szféra védelmét, nyári nyilatkozatában arról beszélt, igyekszik minimalizálni az adatgyűjtést, és mikor feltétlenül szüksége van rá, akkor is anonim módon teszi. Így például az iOS-es eszközökön egy-egy felhasználó navigációs munkamenetének csak bizonyos szeleteit gyűjti be a szolgáltatás fejlesztéséhez, az indulási és érkezési pontok például rendre kimaradnak az adatokból. Ez éles ellentétben áll a Google gyakorlatával, a keresőóriás ha teheti, az utolsó információmorzsát is begyűjti felhasználóiról.

Mindez jól illeszkedik a DuckDuckGo modelljébe is, nem meglepő tehát, hogy a cég a cupertinói óriás szolgáltatása mellett döntött. A cég természetesen a helyszínekre vonatkozó keresések kapcsán sem továbbít semmilyen, azonosításra alkalmas információt, például IP címeket harmadik feleknek, beleértve magát az Apple-t is, továbbá nem is tárolja azokat. A cég az Apple-lel folytatott kommunikáció során is minden lekérést anonim módon továbbít, a keresések adatait pedig használat után továbbra is azonnal törli.