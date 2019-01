Búcsúzik a Firefox Test Pilot

Napokon belül bezárja Firefox Test Pilot programját a Mozilla, a tesztelés alatti funkciók kipróbálását lehetővé tevő megoldás a szervezet blogposztja szerint január 22-én búcsúzik. A program közel négy évvel ezelőtt alakult, azzal a céllal, hogy az új Firefox funkciókat a fejlesztők gyorsan tesztelhessék valós felhasználókkal, akiktől aztán hamar visszajelzéseket is gyűjthettek a felbukkanó bugok vagy egyéb észrevételek kapcsán, mielőtt a fő kiadásba is beépítették volna a megoldásokat.

A Test Pilotból egy sor, ma már széles körben használt funkció került ki, mint a Screenshots, azaz a képernyőkép-készítés, a Containers, amellyel a böngészés közben begyűjtött sütik különíthetők el a különböző munkamenetek során, a Facebook Container, amely kifejezetten a közösségi oldalt zárja konténerbe, hogy annak szinte mindenen átívelő követését tartsa kordában - vagy épp az Activity Stream, amely a böngészési előzményeket rendezi könnyebben átlátható formába. A programnak köszönhetően továbbá népszerű kiegészítők is születtek a kezdeményezésből, úgy mint a Firefox Color vagy a Snooze Tabs, sőt, önálló mobilos termékek, mint például a Notes jegyzetapp.

Igaz a kezdeményezés kifejezetten sikeresnek mondható, épp ez vezetett annak kapcsán nehézségekhez a szervezeten belül. A Screenshots megoldást például három mérnök és egy dizájner hozta létre, másfél évvel később pedig azt már havi húszmillió alkalommal vetették be a felhasználók - a funkció fejlesztése és kezelése a Firefox csapatán belül teljes munkaidős feladattá nőtte ki magát. A sikeres kísérleti projektek így egyre több erőforrást igényeltek, többet, mint amennyit a Mozilla új alkalmazottak felvételével reálisan pótolni tudott - a Test Pilot lényegében fokozatosan a Firefox saját legénységét kannibalizálta.

De más szervezeti változások is nyomtak a latban a Test Pilot bezárásánál, a Mozilla ugyanis nagyobb hangsúlyt akar fordítani a Firefoxon kívüli, önálló szolgáltatásokra. Ilyen például az ugyancsak a tesztprogramban indult Send titkosított fájlküldő, vagy épp a Firefox Monitor adatlopás-ellenőrző szolgáltatás, amely az ismert Have I Been Pwned API-jára támaszkodik. Miután a hasonló, fejlesztés alatt álló, illetve csőben lévő szolgáltatások fejlesztése önmagában is komoly erőforrásokat igényel, a Mozilla úgy döntött, nem tud mellette egy hasonló dedikált tesztplatformot fenntartani, így azt tempósan, egy héttel a bejelentést követően be is zárja.

A jelenleg aktív Test Pilot kísérletek ezzel továbbra is használhatók maradnak, a Test Pilot kiegészítőt azonban a cég törli. Az önálló szolgáltatások fejlesztése változatlanul tovább folyik majd.