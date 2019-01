Nem hajlandó az Apple-lel üzletelni a Qualcomm?

Tovább folytatódik az Apple és a Qualcomm csatározása, a cupertinói óriás szerint a korábbi információkkal ellentétben szándékában állt használni a chipgyártó 4G LTE lapkáit legújabb iPhone-jaiban, a Qualcomm ugyanakkor nem volt hajlandó azokat biztosítani számára. Az ügyről az Apple operatív igazgatója, Jeff Williams beszélt az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (Federal Trade Commission - FTC) előtt tett hétfői vallomásában, amelyről a CNET számolt be - a Qualcomm persze ennek ellenkezőjét állítja.

Williams szerint a chipgyártó továbbra is értékesít eszközöket a régebbi iPhone-okhoz, mint a 7 és 7 Plus, ugyanakkor a legújabb modellek kapcsán a két vállalat között folyó szabványháború miatt már megtagadta az együttműködést, ezért kényszerült az Apple kizárólag Intel modemek használatára. Williams azt is szóvá tette, hogy a Qualcomm kiemelten magas licencdíjakat gombol le a cégről, készülékenként mintegy 7,5 dollárt, vagyis az Apple által jogosnak tartott 1,5 dollár ötszörösét.

A cégek csatája egyébként most éppen két szabadalomra fókuszál, a Qualcomm szerint az Apple a készülékein található fotók manipulálásához, illetve az érintőképernyő működéséhez használta fel szellemi tulajdonát, jogtalanul. Az Apple persze tagadja a vádakat, a tavaly decemberben tárgyalt ügyben pedig be is adta fellebbezését. A Qualcomm közben mindent megtesz, hogy be is tiltassa a szerinte szabadalomsértő modelleket, azaz az iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 telefonokat és azok Plus kiadásait, valamint az iPhone X-et - az újabb bírói döntésig mindenesetre forgalomban maradnak a készülékek.

A cupertinói óriás egészen 2015-ig, azaz az iPhone 6S szériáig bezárólag kizárólag Qualcomm modemeket használt, amelyeket a következő évben egészített ki az Inteltől származó eszközökkel. A megromlott partneri viszony miatt tavaly jutott oda a cég, hogy teljes mértékben az Intel megoldásaira állt át - jelen állás szerint ez az idén piacra kerülő, új iPhone-oknál sem fog változni.

A csata miatt csúszhat az 5G

Hogy az Apple kénytelen Intel eszközöket használni, a közeljövőben komoly hátrányt jelenthet a cég számára, a vállalat modemei ugyanis nem csak lassabbak a Qualcomm termékeinél, de ütemterve szerint valamikor 2020-ban áll csak elő 5G-s eszközzel, addigra pedig a rivális chipgyártó termékeit használó konkurencia szinte biztosan beelőzi majd ezen a téren az iPhone-okat saját csúcsmodelljeivel. Mindez éles ellentétben áll Steve Mollenkopf, a Qualcomm vezérigazgatójának múlt pénteki vallomásával, az igazgató ugyanis arról beszélt, a cég még tavaly tavasszal is próbált chipeket eladni az Apple-nek, az ugyanakkor a korábbi szerződések lejártával nem akart új üzletet kötni a chipgyártóval.

A Qualcomm egyébként az FTC oldaláról már korábban tűz alá került, miután a bizottság (az Apple-lel és az Intellel karöltve) azzal vádolta meg a céget, hogy az visszaél a mobilos modemek piacán kialakított monopóliumával és a kötelezően licencelendő szabadalmakkal, továbbá exkluzív megállapodást kényszerített ki a gyártókkal - ami most láthatóan épp az ellenkezőjére fordult.