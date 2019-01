Eseménymegosztás funkciót vet be a Facebook Stories

Újabb funkciót kezdett tesztelni a Facebook, hogy azzal aktivitásra bírja a Facebook Storiest még mindig alig használó közösséget, méghozzá az eseményeknél megjelenő Stories megosztógomb segítségével - írja a Digital Trends. A legutóbb közölt adatok szerint ugyanis még mindig csak napi 300 millióra rúg a szolgáltatás használóinak száma, ami arányaiban kimondottan kevés a 2,2 milliárdos aktív felhasználói bázishoz képest. Arról nem is beszélve, hogy a Facebook más alkalmazásaiban, úgy mint Instagramon és WhatsAppon sokkal népszerűbb a funkció napi 400-450 millió felhasználóval - miközben a havi aktív bázis a közösségi óriás főoldalánál kevesebb. A teszt egyelőre az Egyesült Államokban, Mexikóban és Brazíliában fut, de elég valószínűnek tűnik, hogy azt hamarosan a vállalat globálisan is bevezeti.

Ha a tesztben résztvevők az újfajta megosztásra rákattintanak, akkor az esemény megjelenik a facebookos sztorijaik között is, ezen belül visszaigazolási lehetőséggel, további információkra mutató matricával, és az esemény hivatkozásával együtt. Az eseményt megosztó felhasználó pedig ezek után láthatja, hogy hány ismerősét sikerült a bejegyzéssel elérnie, továbbá csoportos beszélgetést is kezdeményezhet a rendezvényen részvételt fontolgató barátaival, például a közös érkezés megbeszélése céljából.

Az eseménymeghirdetés kétségkívül a Facebook egyik legjobb funkciója, amelyen keresztül a felhasználók értesülhetnek a közelükben lévő és a barátaikat érdeklő rengeteg rendezvényről, például koncertről, fesztiválról, előadásról, konferenciáról. Igaz, hogy az eseménynél az "érdeklődés" bejelölése közel sem azt jelenti, hogy a felhasználó részt is fog venni az eseményen, tulajdonképpen ebből a célból is jó a beépített csoportos chat kezdeményezési lehetőség, hogy ezáltal az ismerősök megtárgyalhatják, hogy ki vesz részt valójában az eseményen. Eddig az oldalakon szereplő gombok segítségével a rendezvényt csak egy-egy ismerősök figyelmébe lehetett ajánlani Messengeren keresztül, vagy pedig megosztani bejegyzésként a hírfolyamban, de a Stories-formátumú megosztás ezeknél hatékonyabbnak, de legalábbis egy új érdekes lehetőségnek tűnik.

Végeredményben a Facebook szeretné elérni, ha a hírfolyam helyett a felhasználói a Stories-üzeneteket kezdenék használni a bejegyzéseik a megjelenítésére. Az átmenet viszont nem megy olyan könnyen, mint ahogy azt Mark Zuckerberg is belátta a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentés kapcsán tartott elemzői konferenciahíváson. A vezérigazgató szerint a kommunikáció egyértelműen a privát üzenetek és a Stories-felé tolódott el, mivel már a felhasználók nem szeretnék mindenkivel megosztani a tartalmakat, hanem csak egy szűk körben, és azt is inkább csak időlegesen. Az események beemelése a sztorik közé ezt a fajta "új hírfolyam" elképzelést szolgálja, még ha csak egy kis lépéssel is. Az új funkció mindenesetre egy jó lehetőségnek tűnik a rendezvényszervezők szempontjából, és azoknak, akik ismerősöket keresnek partnerként egy-egy eseményre.